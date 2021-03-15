  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Баранка: Гельзин может говорить о чем угодно, но не об этике
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Баранка: Гельзин может говорить о чем угодно, но не об этике

Премьер-лига
(2 голосов)

Глава комитета по этике и честной игре вспомнил о дисквалификации молодёжных команд Олимпика за договорняки

Баранка: Гельзин может говорить о чем угодно, но не об этике

Новина українською

Глава комитета по этике и честной игре УАФ Франческо Баранка высказался о недавних заявлениях президента "Олимпика" Владислава Гельзина, который выступал с критикой функционера.

"Не собираюсь полемизировать с Гельзиным. Он – не мой босс, не мой судья. Мистер Гельзин – президент клуба, чьи команды были дисквалифицированы за матчи с фиксированным результатом. Президент клуба, который был на радаре УЕФА с более 50 подобных матчей.

Гельзин может говорить о чем угодно, но не об этике. Могу понять, почему он зол на меня. В свое время я, возможно, остановил один из видов его деятельности. Ну может же так быть? Я не знаю. Просто говорю очевидные вещи", – сказал Баранка.

Читайте также"Меня это лично оскорбило, как и Лучи" - Баранка обещает Гельзину санкции за маты в прямом эфире
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин Франческо Баранка
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПРОФУТБОЛ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TarasLviv2019 (LVIV)
15.03.2021 в 21:50
тоді: Баранка може говорити про що завгодно, тіки не про суддівство.
Ответить
0
0
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
15.03.2021 в 21:43
Та стулить вже пельку тому Гельзiнy!
Ответить
0
-3
янковский ян (Запорожье)
15.03.2021 в 21:30
Сейчас начнут вытаскивать скелеты из шкафа. За договорняки он уже ответил. Ответьте теперь и вы
Ответить
+3
-1
UA Hero (Chernivtsi)
15.03.2021 в 21:47
Баранка тупо займається переведенням стрілок...
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...