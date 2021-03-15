Баранка: Гельзин может говорить о чем угодно, но не об этике

Глава комитета по этике и честной игре УАФ Франческо Баранка высказался о недавних заявлениях президента " Олимпика " Владислава Гельзина, который выступал с критикой функционера.

"Не собираюсь полемизировать с Гельзиным. Он – не мой босс, не мой судья. Мистер Гельзин – президент клуба, чьи команды были дисквалифицированы за матчи с фиксированным результатом. Президент клуба, который был на радаре УЕФА с более 50 подобных матчей.

Гельзин может говорить о чем угодно, но не об этике. Могу понять, почему он зол на меня. В свое время я, возможно, остановил один из видов его деятельности. Ну может же так быть? Я не знаю. Просто говорю очевидные вещи", – сказал Баранка.