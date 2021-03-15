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Баранка: Гельзин может говорить о чем угодно, но не об этике
Глава комитета по этике и честной игре вспомнил о дисквалификации молодёжных команд Олимпика за договорняки
Глава комитета по этике и честной игре УАФ Франческо Баранка высказался о недавних заявлениях президента "
"Не собираюсь полемизировать с Гельзиным. Он – не мой босс, не мой судья. Мистер Гельзин – президент клуба, чьи команды были дисквалифицированы за матчи с фиксированным результатом. Президент клуба, который был на радаре УЕФА с более 50 подобных матчей.
Гельзин может говорить о чем угодно, но не об этике. Могу понять, почему он зол на меня. В свое время я, возможно, остановил один из видов его деятельности. Ну может же так быть? Я не знаю. Просто говорю очевидные вещи", – сказал Баранка.
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