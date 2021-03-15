Суркис: Еще 8 месяцев назад никто не верил, что Динамо будет там, где оно сейчас

Президент " Динамо " Игорь Суркис поделился впечатлением от игры команды в последних матчах и озвучил цели и задачи на сезон.

"От матча "Заря" - "Динамо" у меня положительные впечатления. Очень важная игра с точки зрения турнирной таблицы. Показали очень качественный футбол (обе команды). Во втором тайме сыграли достойно на фоне сложной встречи с "Вильярреалом", в которой отдали много сил и результат был неутешительным. Но мудрый тренер правильно подготовил игроков, чтобы те отдали все силы и получили результат, а борьба за золотые медали продолжилась.

Могу вам сказать с полной ответственностью: в "Динамо" не разделяют матчи на турниры. Важнейший матч, это который у нас будет сейчас. Мы хотели достойно выступить на этой стадии Лиги Европы, которая еще не закончилась! Я верю, что ребята будут бороться до конца. Будет очень сложно и у нас мало шансов, но чудеса происходят, если есть желание достичь результата. Не знаю, как оно будет в Испании, но еще 8 месяцев назад никто не верил, что команда будет там, где она сейчас.

Я надеюсь, что каждая игра, в которой играют молодые футболисты (Забарный, Сирота, Попов, Шапаренко и тот же Цыганков), даст им опыт. Опыт, который сделает их сильнее. У них есть перспектива вырасти в больших футболистов, и самое главное - создание хорошей боеспособной команды!

Игроки воспринимают требования Луческу и верят ему. Вот даже в матче с "Зарей" футболисты были не у лучшей ситуации из-за перелета, мало времени на восстановление, психологическое состояние. У нас команда, если выиграет, то ее носят на руках, а если проиграет, то ее в грязи топят. Я считаю, что настоящие болельщики должны поддерживать свою команду всегда, ведь поражения, как и победы проходят. У каждого человека бывают черные и белые полосы в жизни. Нельзя делить матчи на "с более сильным" соперником или "слабее". Все матчи одинаковые, потому что за них дают 3 очка.

Когда Луческу пришел в "Динамо", то к нему было требование поставить игру команды, чтобы она была конкурентоспособной в борьбе за золотые награды. Но не было никакого ультиматума, мол, "Динамо" должен выиграть УПЛ и попасть в Лигу чемпионов. Он сам такой профессиональный тренер, который ставит высокие задачи и стремится приобретать необходимые результаты. Для "Динамо" задачи: попадать в Лигу чемпионов, выигрывать УПЛ и Кубок Украины (в котором мы в полуфинале, а "Шахтера" там уже нет), - сказал Суркис.