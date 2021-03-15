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Форвард номер один для Динамо на данный момент. Эксперт рассказал об игре Артема Беседина

Премьер-лига
(2 голосов)

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Форвард номер один для Динамо на данный момент. Эксперт рассказал об игре Артема Беседина

Фото - ФК Заря

UA-Футбол
Новина українською

Известный украинский тренер Александр Севидов, комментируя для "Халата Милевского" игру "Заря" - "Динамо", подробно остановился на игре Артема Беседина.

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"Правду говорят, у Артема есть некоторые проблемы с техникой, он не такой резкий, как многим хотелось бы. Но на данный момент он предпочтительнее выглядит, как форвард таранного типа, который может зацепиться за мяч, навязать борьбу.

Я думаю, что вынужденная пауза привела к тому, что некоторые вещи переосмыслились. Он проделывает невероятный объем работы, благодаря чему компенсирует те качества, которых ему не хватает.

Сейчас - Артем форвард номер один для "Динамо". Луческу перепробовал многих игроков на этой позиции и остановился на Беседине. Не доверять нюху Луческу, наверное, абсолютно не стоит. Я считаю, что Беседин - лучший форвард "Динамо" на данный момент" - заявил Севидов.

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В статье: Александр Севидов Динамо (Киев) Артем Беседин
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Комментарии (5)
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sergio07 (Запоріжжя)
15.03.2021 в 21:39
Він найкраще з того, що є в наявності
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
15.03.2021 в 20:40
Дали команду правильно гавкать в сторону деревянного. Создают, так сказать, общественное мнение масс. Ну ну...
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+2
-1
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
15.03.2021 в 20:39
Лучший в чем, один удар по воротам в лучшем случае за матч или добивание в пустые ворота.Это показатели форварда?
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+2
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
15.03.2021 в 20:41
А как им Шеву оправдывать, что он сборную буратин делает?
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+2
-2
kukarekin (Одесса)
15.03.2021 в 20:22
дубовый форвард, танк и не более!
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+4
0


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