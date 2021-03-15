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Форвард номер один для Динамо на данный момент. Эксперт рассказал об игре Артема Беседина
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Фото - ФК Заря
Известный украинский тренер Александр Севидов, комментируя для "Халата Милевского" игру "Заря" - "Динамо", подробно остановился на игре Артема Беседина.
"Правду говорят, у Артема есть некоторые проблемы с техникой, он не такой резкий, как многим хотелось бы. Но на данный момент он предпочтительнее выглядит, как форвард таранного типа, который может зацепиться за мяч, навязать борьбу.
Я думаю, что вынужденная пауза привела к тому, что некоторые вещи переосмыслились. Он проделывает невероятный объем работы, благодаря чему компенсирует те качества, которых ему не хватает.
Сейчас - Артем форвард номер один для "Динамо". Луческу перепробовал многих игроков на этой позиции и остановился на Беседине. Не доверять нюху Луческу, наверное, абсолютно не стоит. Я считаю, что Беседин - лучший форвард "Динамо" на данный момент" - заявил Севидов.
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