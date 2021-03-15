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Суркис: Могу сказать Ярославскому - заходи, Металлист, в УПЛ и берегись
Президент Динамо поддерживает идею с возрождением Металлиста
Олександр Приходько
Президент "
"Всегда говорил Ярославскому, что очень жаль, что такой человек ушел из футбола, потому что он действительно любил свою команду и любил футбол. Мы ссорились, но мы всегда "сражались" за свои команды. Вы вспомните, как, не тур, то суперматч "Металлист" - "Днепр", "Шахтер" - "Динамо", "Металлист" - "Шахтер", "Днепр" - "Динамо". Конечно, многие клубы исчезли, кто-то не смог тянуть свою команду, но Ярославский объяснил, почему он ушел из футбола.
Теперь он хочет вернуть "Металлист" и харьковская власть должна ему помогать. Я готов помогать на первых этапах, если это необходимо. У нас есть много футболистов, у нас прекрасно функционирует академия. Зная амбиции Александра Ярославского, за несколько лет "Металлист" будет бороться за самые высокие места в УПЛ.
Боюсь ли я конкуренции? Никогда не боялся. Если Ярославский говорит: "Берегитесь", так я могу сказать: "Заходи, "Металлист", в Премьер-Лигу и берегись", - сказал Суркис.
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