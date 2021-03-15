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18-й тур - главное разочарование сезона УПЛ. Халат Милевского #18
Говорим о центральном матче тура
Фото - Халат Милевского
Александр Рыженко и Георгий Грошев снова на ваших экранах. Авторы проекта "Халат Милевского" не смогли пройти мимо одного из самых интересных туров этого сезона УПЛ.
К сожалению, мы сошлись на мысли, что он нас разочаровал. В новом выпуске мы разибраем, как "Шахтеру" и "Динамо" удалось добыть уверенные победы, а также сделали прогнозы на концовку этого сезона.
"Халат Милевского" теперь можно найти и в Телеграме, где мы создали свой канал. Помимо видео, там авторы также будут оперативно делиться своим мнением о последних матчах и событиях, так что - переходите по ссылке.
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