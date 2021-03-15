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18-й тур - главное разочарование сезона УПЛ. Халат Милевского #18

Премьер-лига
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Говорим о центральном матче тура

18-й тур - главное разочарование сезона УПЛ. Халат Милевского #18

Фото - Халат Милевского

UA-Футбол
Новина українською

Александр Рыженко и Георгий Грошев снова на ваших экранах. Авторы проекта "Халат Милевского" не смогли пройти мимо одного из самых интересных туров этого сезона УПЛ.

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К сожалению, мы сошлись на мысли, что он нас разочаровал. В новом выпуске мы разибраем, как "Шахтеру" и "Динамо" удалось добыть уверенные победы, а также сделали прогнозы на концовку этого сезона.

"Халат Милевского" теперь можно найти и в Телеграме, где мы создали свой канал. Помимо видео, там авторы также будут оперативно делиться своим мнением о последних матчах и событиях, так что - переходите по ссылке.

Подписывайтесь на "Халат Милевского" в телеграм!

Совсем скоро на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" выйдут и другие выпуски, а потому не забывайте подписываться. Также Вы сможете найти на Google Podcasts, YouTube или Castbox другие наши подкасты - "Аудиомнение" и "Дубль-ВЭ"

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Халат Милевского
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