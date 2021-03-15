Суркис: У Дуелунда нет конфликта с Луческу, Вербич вернется через неделю

Президент " Динамо " Игорь Суркис рассказало травмах Бурды и Вербича, а также рассказал, почему не играет Дуэлунд.

"У Дуелунда нет никакого конфликта с Луческу. Он тренируется, и если главный тренер решит, что датчанин готов выйти на поле, то обязательно наставник его выпустит.

Вербич, надеюсь, через неделю вернется в общую группу. По Бурде точнее могут сказать врачи", - сказал Суркис.