Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Суркис: У Дуелунда нет конфликта с Луческу, Вербич вернется через неделю
Кадровые новости от президента клуба
Президент "
"У Дуелунда нет никакого конфликта с Луческу. Он тренируется, и если главный тренер решит, что датчанин готов выйти на поле, то обязательно наставник его выпустит.
Вербич, надеюсь, через неделю вернется в общую группу. По Бурде точнее могут сказать врачи", - сказал Суркис.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Football Hub
Популярное сейчас
- На фоне замечаний от жены: Александр Зинченко потроллил своих собак футбольным мячом
- Такое Динамо хотят видеть болельщики. Эксперт анализирует победу киевлян над Зарей
- Украинские саблистки впервые в истории не квалифицировались на Олимпиаду
- Заря - Динамо: когда и где смотреть онлайн матч чемпионата Украины
- Мастер Шеф. Как Зинченко поздравлял Владу Седан с 8 марта. ВИДЕО
- Грабители с мачете ворвались в дом к вратарю Эвертона
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...