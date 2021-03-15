Кабаев: Если бы мы забили Динамо первыми, результат мог бы сложиться по-другому

Форвард "Зари" Владислав Кабаев в интервью ТК "Футбол" объяснил, почему луганчанам не удалось взять очки в матче 18-го тура с "Динамо" (0:2).

"По той игре, которая была, могу сказать, что если бы мы забили первыми, результат мог бы сложиться по-другому.

Но опять же, наверное нам не хватило класса. У нас осталось больше позитива, чем негатива", - сказал Кабаев.