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Кабаев: Если бы мы забили Динамо первыми, результат мог бы сложиться по-другому
Луганчане не смогли отобрать очки у лидера
zarya-lugansk.com
Форвард "Зари" Владислав Кабаев в интервью ТК "Футбол" объяснил, почему луганчанам не удалось взять очки
"По той игре, которая была, могу сказать, что если бы мы забили первыми, результат мог бы сложиться по-другому.
Но опять же, наверное нам не хватило класса. У нас осталось больше позитива, чем негатива", - сказал Кабаев.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (2)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
15.03.2021 в 23:13
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
15.03.2021 в 22:52
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