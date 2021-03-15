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Кабаев: Если бы мы забили Динамо первыми, результат мог бы сложиться по-другому

Премьер-лига
(1 голосов)

Луганчане не смогли отобрать очки у лидера

Кабаев: Если бы мы забили Динамо первыми, результат мог бы сложиться по-другому

zarya-lugansk.com

Новина українською

Форвард "Зари" Владислав Кабаев в интервью ТК "Футбол" объяснил, почему луганчанам не удалось взять очки в матче 18-го тура с "Динамо" (0:2).

"По той игре, которая была, могу сказать, что если бы мы забили первыми, результат мог бы сложиться по-другому.

Но опять же, наверное нам не хватило класса. У нас осталось больше позитива, чем негатива", - сказал Кабаев.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Владислав Кабаев
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
15.03.2021 в 23:13
Кабаєв думкою радіє )
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
15.03.2021 в 22:52
Алин Кабаев: «Если бы мы забили больше голов, чем Динамо, то победили !»
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