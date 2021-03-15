Кобин: Замена Милевского в первом тайме - тактическая

Главный тренер "Миная" Василий Кобин рассказал, почему Артем Милевский был заменен уже в первом тайме матча 18-го тура против "Ингульца" (0:1).

"Замена Милевского – нам нужна была агрессия, более молодые ребята, которые могли дать большой объем работы.

Мы понимали, что остались вдесятером, это чисто тактическая замена", – сказал Кобин.

Напомним, что Милевский сыграл за "Минай" 4 матча, результативными действиями не отмечался.