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Кобин: Замена Милевского в первом тайме - тактическая
Миля отыграл 32 минуты
Фото: ФК Минай
Главный тренер "Миная" Василий Кобин рассказал, почему Артем Милевский был заменен уже в первом тайме
"Замена Милевского – нам нужна была агрессия, более молодые ребята, которые могли дать большой объем работы.
Мы понимали, что остались вдесятером, это чисто тактическая замена", – сказал Кобин.
Напомним, что Милевский сыграл за "Минай" 4 матча, результативными действиями не отмечался.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (1)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
15.03.2021 в 23:16
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