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Кобин: Замена Милевского в первом тайме - тактическая

Премьер-лига
(1 голосов)

Миля отыграл 32 минуты

Кобин: Замена Милевского в первом тайме - тактическая

Фото: ФК Минай

Новина українською

Главный тренер "Миная" Василий Кобин рассказал, почему Артем Милевский был заменен уже в первом тайме матча 18-го тура против "Ингульца" (0:1).

"Замена Милевского – нам нужна была агрессия, более молодые ребята, которые могли дать большой объем работы.

Мы понимали, что остались вдесятером, это чисто тактическая замена", – сказал Кобин.

Напомним, что Милевский сыграл за "Минай" 4 матча, результативными действиями не отмечался.

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В статье: Василий Кобин Артем Милевский Ингулец (Петрово) ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
15.03.2021 в 23:16
А если чувак хреново играл и его заменили - это тактическая замена? А какие еще замены бывают, ну кроме травмированных игроков? :)
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