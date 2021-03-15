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Суркис: Луческу принял решение проводить трансферную кампанию летом

Премьер-лига
(2 голосов)

Но никакой конкретики президент Динамо не рассказал

Суркис: Луческу принял решение проводить трансферную кампанию летом

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о возможных трансферных ходах по окончанию сезона.

"Зимой селекционная группа предлагала определенное количество футболистов, которых пересматривал Луческу, и он принял для себя решение, что если делать трансферную кампанию, то надо делать ее летом. Подходить к каждому футболисту индивидуально, смотреть, подходит он команде или нет по человеческим, моральным качествам, а не только как футболист

Сегодня говорить о трансферной кампании я не могу. Может быть, будут предложения по нашим игрокам, но сегодня таких предложений мы не получали. Не будем заглядывать, что будет через три-четыре месяца. Мало того, чемпионат Европы. Наши игроки вызваны в национальную сборную, надеюсь, они там себя тоже проявят и в зависимости от этого уже будем смотреть. Сегодня не можем говорить, кто придет или уйдет", - сказал Суркис.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
Football Hub

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