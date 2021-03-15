Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Суркис: Луческу принял решение проводить трансферную кампанию летом
Но никакой конкретики президент Динамо не рассказал
Президент "
"Зимой селекционная группа предлагала определенное количество футболистов, которых пересматривал Луческу, и он принял для себя решение, что если делать трансферную кампанию, то надо делать ее летом. Подходить к каждому футболисту индивидуально, смотреть, подходит он команде или нет по человеческим, моральным качествам, а не только как футболист
Сегодня говорить о трансферной кампании я не могу. Может быть, будут предложения по нашим игрокам, но сегодня таких предложений мы не получали. Не будем заглядывать, что будет через три-четыре месяца. Мало того, чемпионат Европы. Наши игроки вызваны в национальную сборную, надеюсь, они там себя тоже проявят и в зависимости от этого уже будем смотреть. Сегодня не можем говорить, кто придет или уйдет", - сказал Суркис.
Популярное сейчас
- Суркис: Могу сказать Ярославскому - заходи, Металлист, в УПЛ и берегись
- Олимпик требует от УАФ проверить факты неспортивного поведения Лучано Лучи
- Такое Динамо хотят видеть болельщики. Эксперт анализирует победу киевлян над Зарей
- Динамо и Шахтёр отрываются, все преследователи проигрывают. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- На фоне замечаний от жены: Александр Зинченко потроллил своих собак футбольным мячом
- Прекрасная жена хавбека Зари, который вернулся после разрыва крестов. ФОТО