Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нуриев: Тренер Азербайджана Де Бьязи сказал, что рассчитывает на меня
Хавбек Миная начинает свою международную карьеру
Капитан "Миная" Анатолий Нуриев прокомментировал свой
"Мне нравятся новые вызовы. Сначала - в составе "Миная", когда мы впервые пробились в полуфинал Кубка Украины, а затем завоевали право выступать в чемпионате УПЛ.
Теперь на очереди испытание на международной арене в составе сборной Азербайджана. Я уже дважды встречался с главным тренером Джанни Де Бьязи и он говорил, что рассчитывает на меня. Конечно, это доверие очень вдохновляет. Постараюсь не разочаровать его и многочисленных болельщиков. Уже в конце марта сборную Азербайджана ждут нелегкие испытания в отборочных поединках с Португалией и Сербией, в составе которых есть звезды мирового футбола, а также спарринг - с Катаром.
Собираюсь присоединиться к сборной Азербайджана 21 марта в Италии, где она через три дня будет выяснять отношения в Турине с португальцами. Надеюсь, приобретенный международный опыт поможет мне прогрессировать, что станет подспорьем и в выступлениях за "Минай" на клубном уровне", - сказал Нуриев.
Популярное сейчас
- Первая лига. Металлист 1925 в новом образе побеждает Альянс (2:1)
- Конфликт Гвардиолы с игроком Манчестер Сити. Футболист сам прокомментировал слухи
- На фоне замечаний от жены: Александр Зинченко потроллил своих собак футбольным мячом
- Киевский Зидан, гол года или как Сидорчук положил на лопатки Зарю. ВИДЕО
- Грабители с мачете ворвались в дом к вратарю Эвертона
- Прекрасная жена хавбека Зари, который вернулся после разрыва крестов. ФОТО