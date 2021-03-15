Нуриев: Тренер Азербайджана Де Бьязи сказал, что рассчитывает на меня

Капитан "Миная" Анатолий Нуриев прокомментировал свой вызов в сборную Азербайджана для участия в отборочных матчах ЧМ-2022.

"Мне нравятся новые вызовы. Сначала - в составе "Миная", когда мы впервые пробились в полуфинал Кубка Украины, а затем завоевали право выступать в чемпионате УПЛ.

Теперь на очереди испытание на международной арене в составе сборной Азербайджана. Я уже дважды встречался с главным тренером Джанни Де Бьязи и он говорил, что рассчитывает на меня. Конечно, это доверие очень вдохновляет. Постараюсь не разочаровать его и многочисленных болельщиков. Уже в конце марта сборную Азербайджана ждут нелегкие испытания в отборочных поединках с Португалией и Сербией, в составе которых есть звезды мирового футбола, а также спарринг - с Катаром.

Собираюсь присоединиться к сборной Азербайджана 21 марта в Италии, где она через три дня будет выяснять отношения в Турине с португальцами. Надеюсь, приобретенный международный опыт поможет мне прогрессировать, что станет подспорьем и в выступлениях за "Минай" на клубном уровне", - сказал Нуриев.