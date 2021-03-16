Обнадеживающее Динамо, изменения Шахтера, опыт Колоса. Эксперты о 18-м туре УПЛ

Бывший тренер "Металлурга", "Говерлы", "Карпат", "Металлиста" и "Мариуполя" Александр Севидов вместе с бывшим арбитром ФИФА Сергеем Шебеком подводят итог матчам 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором гранды вновь доказали свое преимущество над преследователями.

"Минай" - "Ингулец" 0:1

Сергей Шебек: Команды показали футбол низкого качества с большим количеством брака, особенно в передачах и в работе с мячом. Игра протекала в вялотекущем темпе, без эмоций и без агрессии. Это был уровень средних команд Первой лиги. На фоне серого "Миная", петровцы в первом тайме выглядели чуть лучше, играли больше на атаку, и это принесло им успех.

В самом начале матча Ковалев хорошо пробил со штрафного, но вратарь выручил, парировав удар. Он же еще раз спас, потащив сложный мяч из угла после коварного удара Щедрого. Случилось это перед самым перерывом. А между этими моментами "Ингулец" открыл счет с пенальти, воспользовавшись неграмотными действиями в защите закарпатцев. А что хозяева? Кроме момента на 22-й минуте ничего - Маембе бил, но и тут вратарь выручил.

Второй тайм также не впечатлил, как и вся игра. "Ингулец" ушел в окопы, не помышляя об атаке. Гости засушили игру своими невыразительными действиями. Что говорить, если они совершили первую вылазку к воротам хозяев только на 75-йминуте. Ведя в счете, играя в большинстве, не атакуя, у "Ингульца" была лишь одна мысль - не пропустить. И ему это удалось.

Выстрадали и вымучили победу. "Минай" пытался что-то создать, но это напоминало холостой бег. За весь второй тайм команды не создали ни одного момента. Такие матчи показывают наш уровень чемпионата!

"Ворскла" - "Днепр-1" 0:1

Александр Севидов: Днепрянам сейчас фартит, им нужно не спугнуть удачу и набирать очки. Команда не создает моментов, но забивает голы. Нельзя сказать, что они не заслужили победу. Раз выиграли, значит, заслужили, тем более играли почти весь второй тайм в меньшинстве, что не так просто против крепкой команды "Ворскла". Полтавчане в первой половине создали два момента, но не довели их до логического конца. Да и во втором тайме имели возможности отыграться. "Днепр-1" создал свои моменты в концовке мачта, когда хозяева раскрылись в надежде забить гол. А до забитого мяча и после у гостей не было моментов.

У полтавчан видимо не совсем все хорошо, если производится замена двух нападающих на двух полузащитников вместо того, чтобы дожимать соперника. Это говорит о том, что есть какие-то проблемы у главного тренера. После удаления "Ворскла" "душила" днепрян используя большинство, но гости грамотно оборонялись, сведя опасности у своих ворот до минимума. Обе команды играли длинными передачами, навязывая силовой футбол. Получилась равная игра достойных соперников, где удача чуть больше улыбнулась гостям, и украшением их победы стал гол-красавец Довбыка.

"Мариуполь" - "Колос" 1:4

Александр Севидов: Трудно проанализировать столь крупное поражение азовцев! Вероятно, одна из причин - команда постоянно колесит по всей Украине, и такие утомительные поездки на дальние расстояния физически истощают команду, а силы то не безграничны. В Коваливке мариупольцы выглядели какими-то вялыми, играли без эмоций. А отсюда идет потеря уверенности в свои силы. Плюс травмы, которые также выбивают из колеи, потому что не так уж много опытных квалифицированных футболистов в обойме команды. Да, есть перспективные молодые игроки, но у них мало опыта. И как раз отсутствие опытных футболистов, влияет на игру, что можно было увидеть против "Колоса".

Сказать, что плохо играют нельзя, не создают моменты, нельзя. Не хватает задора и эмоций. Вроде что-то получается, но так нужного опыта не хватает для победы и набора очков. Просто "Колос" реализовал все свои моменты, особенно получилось эффективно после стандартов. Первые минуты первого и второго тайма все решили. "Мариуполю" не хватает духа, чтобы переломить ход встречи, который идет не по их сценарию. А "Колос" стал уже опытной командой, они знают, как довести такие матчи до победного конца с соперником среднего уровня, как "Мариуполь". Победа коваливцам досталась без особого напряжения. Когда азовцы забили "гол в раздевалку", сократив счет, была надежда о возрождении интриги, но быстрый гол уже в их ворота окончательно сломал эмоции и сопротивления. Поэтому все закономерно, без неожиданностей.

"Заря" - "Динамо" 0:2

Александр Севидов: Первый тайм прошел в равной борьбе, но "Заря" действовала немного острее и резвее. Была возможность забить у Аллахьяра, но выручил Бущан, и кроме этого хозяева провели несколько опасных атак. В целом равный первый там без какого-либо подавляющего преимущества. А вот во втором тайме показалось, что "Заря" дрогнула, после того как "Динамо" прибавило, они начали действовать уверенно, забили гол, еще был момент у Беседина.

Когда динамовцы забили второй мяч после шедевра Сидорчука, то полностью раскрепостились, многое получалось, и короткий пас, и стеночки. Стало ясно, что киевляне уже не упустят победу. Они полностью продавили хозяев. Это была та команда, которую хотят все видеть: спокойная, легкая, с передачами и быстрыми выходами в атаку.

"Заря" в конце матча немного активизировалась, попыталась огрызнуться, но это больше было похоже на навал, чем на осмысленные действия. Но уже было поздно. Показалось, что "Заря" проиграла середину поля, особенно это было заметно во втором тайме. Чувствовалось отсутствие Иванисени и не понятно по какой причине он не начал матч в основе. Его присутствие дает надежность команде в середине поля, а вот с Назариной это не так.

"Динамо" было сильнее, мастеровитее, у него больше опыта, поэтому выиграло закономерно. А "Заре" этот матч показал, что ей рано еще думать о месте в Лиге чемпионов.

"Шахтер" - "Десна" 4:0

Сергей Шебек: "Десна" провела два разных тайма. Первый организационно на хорошем уровне и второй полностью провальный. "Шахтер" за 45 минут ничего серьезного не создал у ворот "северян", которые играли плотно и грамотно в обороне, не дав пространства для маневров донетчанам, и при этом проводя опасные контратаки. Две из них вполне могли завершиться забитыми мячами, но Трубин спас после удара Гуцуляка, а после удара головой Тотовицкого мяч попал в штангу. У "Шахтера" таких моментов не было, но свой гол горняки забили с пенальти. Они как всегда больше контролировали мяч, катая его возле владений соперника, но делали это почти без динамики, что позволяло "Десне" умело перестраиваться, насыщая пространство большим количеством игроков.

Все перевернулось во втором тайме. "Шахтер" перестроил игру, начал вытягивать и заманивать "Десну" на свою половину поля, растянул ее, и появилась возможность проводить быстрые атаки через разряженные зоны. Черниговцы не создав ничего, просто провалили вторую 45-минутку, в которой "Шахтер" полностью доминировал на поле. Соломон и Тете показали, что такое индивидуальное мастерство, добив "Десну" уложив ее в партере на лопатки.

Что можно говорить, наконец, нашлась замена Тайсону и Марлосу. Тайсон появился на поле за десять минут до конца матча, когда счет уже был 4:0. Интересно, это была воспитательная работа со стороны Каштру или же в "Шахтер" учится играть без своего лидера?

"Александрия" - "Олимпик" 2:0

Александр Севидов: Все закономерно для александрийцев и без шансов для "олимпийцев". Приятно удивила "Александрия": контроль мяча, осмысленный действия, комбинации, подопечные Шарана в итоге показали хороший футбол. "Олимпик" за матч создал один полумомент и выглядел удручающе. Поэтому победа "горожан" над слабым соперником абсолютно логична.