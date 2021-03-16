Палкин: Если Шахтеру удастся быстро забить два гола Роме, дальше будет намного проще

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился мнением об игре с "Десной"(4:0), а также о настрое на ответный матч с "Ромой" в 1/8 финала Лиги Европы.

"Для нас каждая победа важна, тем более эта, потому что был достаточно важный матч. Я надеюсь, наша черная полоса закончилась. Игра понравилась. Хорошо играли до первого гола, потом немного расслабились, а затем посыпались голы – показывали красивый атакующий футбол. С учетом тех результатов, которые были до этого, которые не радовали нас, и игра порой не радовала, сегодня, я надеюсь, был ключевой матч, который перевернет наше сознание, сознание наших футболистов, и психологически настроит на следующий поединок.

Игра с "Ромой" будет очень сложной, но в футболе все возможно. Если удастся быстро забить два гола, то, я думаю, дальше будет все намного проще. Мы надеемся на позитивный результат.

"Десна" в самом деле сильный соперник. Если бы, не дай Бог, мы проиграли, то гонка за чемпионство практически закончилась бы. Это понимали все: футболисты, тренерский штаб, руководство. Потому для нас матч был ключевым.

Может ли "Шахтер" пройти "Рому"? Как я сказал, шансы всегда есть. Вопрос в том, что на эту игру надо просто очень хорошо настроиться. Тем более что на данный момент находимся на моральном подъеме. Поэтому я думаю, что главное – хорошо настроиться, психологически быть, с одной стороны, расслабленными, с другой стороны, сконцентрированными. Если эти два фактора будут присутствовать… Тем более мы играем дома – будут болельщики. Я надеюсь, дванадцатый игрок нам поможет", - сказал Палкин.