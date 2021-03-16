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Палкин: Если Шахтеру удастся быстро забить два гола Роме, дальше будет намного проще

Премьер-лига
(1 голосов)

Президент донецкого клуба считает, что шансы естт всегда

Палкин: Если Шахтеру удастся быстро забить два гола Роме, дальше будет намного проще

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился мнением об игре с "Десной"(4:0), а также о настрое на ответный матч с "Ромой" в 1/8 финала Лиги Европы.

"Для нас каждая победа важна, тем более эта, потому что был достаточно важный матч. Я надеюсь, наша черная полоса закончилась. Игра понравилась. Хорошо играли до первого гола, потом немного расслабились, а затем посыпались голы – показывали красивый атакующий футбол. С учетом тех результатов, которые были до этого, которые не радовали нас, и игра порой не радовала, сегодня, я надеюсь, был ключевой матч, который перевернет наше сознание, сознание наших футболистов, и психологически настроит на следующий поединок.

Игра с "Ромой" будет очень сложной, но в футболе все возможно. Если удастся быстро забить два гола, то, я думаю, дальше будет все намного проще. Мы надеемся на позитивный результат.

"Десна" в самом деле сильный соперник. Если бы, не дай Бог, мы проиграли, то гонка за чемпионство практически закончилась бы. Это понимали все: футболисты, тренерский штаб, руководство. Потому для нас матч был ключевым.

Может ли "Шахтер" пройти "Рому"? Как я сказал, шансы всегда есть. Вопрос в том, что на эту игру надо просто очень хорошо настроиться. Тем более что на данный момент находимся на моральном подъеме. Поэтому я думаю, что главное – хорошо настроиться, психологически быть, с одной стороны, расслабленными, с другой стороны, сконцентрированными. Если эти два фактора будут присутствовать… Тем более мы играем дома – будут болельщики. Я надеюсь, дванадцатый игрок нам поможет", - сказал Палкин.

Напомним, что ответный матч "Шахтер" - "Рома" состоится в четверг, 18 марта. Начало встречи в 19:55. Первая игра завершилась победой "Ромы" со счетом 3:0.

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В статье: Сергей Палкин Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Рома (Италия)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (11)
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rem ber (Aachen)
16.03.2021 в 10:31
Судит будет монзуль или бойко?
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0
0
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Виталий1981 (Україна)
16.03.2021 в 10:18
Точно. А если пять удастся быстро забить, то ещё проще станет. А если семь или восемь......
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+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
16.03.2021 в 10:24
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0
0
Goleon (Одесса)
16.03.2021 в 10:17
Если Шахтеру удастся быстро забить три гола Роме, дальше будет еще проще, чем если бы забили два.
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+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
16.03.2021 в 10:27
а если медленно?
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0
0
Dortmund 09 (Киев)
16.03.2021 в 10:06
Десна под конец матча в открытый футбол играла, вот и напропускала. А у Ромы такая фора, что будут весь матч сушить и вязать игру. Плюс для контратак есть исполнители. Забить то Роме может и получится, а вот как при этом не попустить то)
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+2
-1
Sessinjo (Мукачево)
16.03.2021 в 09:37
Невелика надія на камбек з'явилася, після Десни..
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0
-2
ещё не специалист (Кривой Рог)
16.03.2021 в 10:25
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0
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
16.03.2021 в 09:05
По аналогии получается: Если Роме удастся быстро забить два гола Шахтеру, дальше будет намного проще
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+3
-1
Pianist (Киев)
16.03.2021 в 08:40
Читать такие высказывания с утра - это заряд бодрости и позитива на весь день! :)) Вместо хорошего анекдота! Ринатовцы тупо в своём мире живут! :))))
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+4
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
16.03.2021 в 10:26
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0
0


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