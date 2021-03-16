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Игрок Зари: Нам нужно очень много моментов, чтобы забить
Андрейс Цыганикс считает, что у клуба все время проблемы с реализацией
Фото: ФК Заря Луганск
Латвийский легионер "Зари" Андрейс Цыганикс подвел итоги матча с киевским "Динамо" (0:2) в 18-м туре УПЛ.
"Мы подавленны, но ничего страшного, работаем дальше. Тренер зашёл в раздевалку, подбодрил нас, сказал, что все ещё впереди и нужно работать. У нас все время проблемы с реализацией.
В каких-то матчах мы из четырех моментов забиваем 4 гола. Нам надо очень много моментов, чтобы забить", - сказал Цыганикс.
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