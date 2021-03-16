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Каштру: Победа Шахтера над Десной важна в контексте гонки за золотом

Премьер-лига
(1 голосов)

Все матчи донецкого клуба до конца чемпионата будут решающими

Каштру: Победа Шахтера над Десной важна в контексте гонки за золотом

Скриншот: канал Шахтера в YouTube

Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру поделился мнением о победе над "Десной" (4:0) в 18-м туре УПЛ.

"Мы прекрасно знаем, что все матчи, которые нам предстоят до конца чемпионата, будут решающими – все они важны без исключения.

Мы знаем, что мы не на первом месте сейчас в турнирной таблице и знаем, что нужно очень много работать, чтобы туда добраться. Кроме того, мы не зависим только от самих себя.

Несколько недель назад "Десна" сыграла вничью с "Динамо" - это хорошо отражает класс этой команды. Мы знали, что победа будет сложной, но также очень важной в гонке за первое место", - сказал Каштру.

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В статье: Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Комментарии (4)
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alex.belogubko (одесса)
16.03.2021 в 15:11
кому нужно это колхозное золото в УПЛ --вы всё что могли уже проиграли --готовь чемодан
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0
-1
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simargl (Чернигов)
16.03.2021 в 14:56
Очень мне это напоминает влет Десны с четырьмя пропущенными кризисному ДК . Просто целебный источник на раны, а не Десна... теперь ждем 3-0, а то и 4-0 с Ромой... или 0-3 )))????
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0
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
16.03.2021 в 14:34
Для тебе монзуль та павелко значно важливіші.
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+1
0
Dortmund 09 (Киев)
16.03.2021 в 14:21
Возможно решающая окажется... Рух - Шахтер 1-1
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0
0


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