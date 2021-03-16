Каштру: Победа Шахтера над Десной важна в контексте гонки за золотом

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру поделился мнением о победе над "Десной" (4:0) в 18-м туре УПЛ.

"Мы прекрасно знаем, что все матчи, которые нам предстоят до конца чемпионата, будут решающими – все они важны без исключения.

Мы знаем, что мы не на первом месте сейчас в турнирной таблице и знаем, что нужно очень много работать, чтобы туда добраться. Кроме того, мы не зависим только от самих себя.

Несколько недель назад "Десна" сыграла вничью с "Динамо" - это хорошо отражает класс этой команды. Мы знали, что победа будет сложной, но также очень важной в гонке за первое место", - сказал Каштру.