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Рябоконь – о проигрыше Шахтеру: Гол из разряда – кто ищет, тот всегда найдет. С пенальти, VAR и так далее

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "Десны" прокомментировал поражение от донецкого клуба

Рябоконь – о проигрыше Шахтеру: Гол из разряда – кто ищет, тот всегда найдет. С пенальти, VAR и так далее

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь поделился мнением о поражении от "Шахтера" (0:4) в матче 18-го тура УПЛ.

В первом тайме больше оборонялись. Рассчитывали на скорость наших фланговых футболистов, хотели играть на пространстве. Кое-что удавалось, мы создали несколько моментов в таких атаках, но преимущество было у Шахтера.

Гол из разряда – кто ищет, тот всегда найдет. С этим пенальти, VAR и так далее.

На второй тайм вышли с другим рисунком игры. Некоторый отрезок времени владели преимуществом, создавали моменты. Потом случился второй гол в наши ворота. Бразильцы поймали кураж, получали кайф от своей игры и доставляли его болельщикам. Во втором тайме больше встречали на чужой половине поля, применяли прессинг", — сказал Рябоконь.

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Александр Рябоконь
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (9)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
16.03.2021 в 15:20
ждите сообщение от неё - УАФ: ""Ввиду весенней миграции птиц Шахтер не смог авиарейсом прибыть на матч с ФК Львов. За не обеспечение воздушного коридора футбольному клубу "Львов" засчитано техническое поражение 0:3.""
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0
0
мы за динамо (киев)
16.03.2021 в 15:14
посміховисько ліга.
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0
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
16.03.2021 в 15:01
да здравствует прогресс - 21 век и самый в мире честный человек: один звонок и он уже готов - зачислил гол он в пользу "горняков".
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0
-1
rem ber (Aachen)
16.03.2021 в 14:50
Краткий перевод этого интервью. "кротов тянут".
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+2
-1
Алекс1955 (Донецк)
16.03.2021 в 15:00
Я могу понять Гельзина, хотя не известно, как бы играл Шахтер дальше при счете 1:1. Шатер мог собраться и вколотить еще тройку голов. А мог и не собраться. Но влетев 0:4, предъявлять претензии к судье это не по-пацански. Тем более, как я уже писал ранее, игроки Шахтера этот пенальти не выпрашивали. А вот в игре ДК (наверное "благодаря" Мистеру) это в последнее время наблюдается.
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+1
-1
мы за динамо (киев)
16.03.2021 в 14:49
дочекались. рябоконь хоч і стримано, але висловився з приводу висмоктаного з кротонір пеналя. шо там комітет з чесної гри? стадіон закривати чи може шось новеньке припасли?
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+4
-2
ещё не специалист (Кривой Рог)
16.03.2021 в 15:05
при чем здесь Шахтер? Это виноват судья, судейский корпус, и она -- УАФ !!!
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0
-2
avatar
simargl (Чернигов)
16.03.2021 в 15:25
В чью пользу свист , то и "причем"...
0
0
Dortmund 09 (Киев)
16.03.2021 в 14:42
Рябоконь - тренер старой закалки еще. Дисциплина, физическая мощь футболистов. Игра в основном от обороны. Все строго фундаментально, без европейской романтики)
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0
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