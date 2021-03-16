Рябоконь – о проигрыше Шахтеру: Гол из разряда – кто ищет, тот всегда найдет. С пенальти, VAR и так далее

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь поделился мнением о поражении от "Шахтера" (0:4) в матче 18-го тура УПЛ.

В первом тайме больше оборонялись. Рассчитывали на скорость наших фланговых футболистов, хотели играть на пространстве. Кое-что удавалось, мы создали несколько моментов в таких атаках, но преимущество было у Шахтера.

Гол из разряда – кто ищет, тот всегда найдет. С этим пенальти, VAR и так далее.

На второй тайм вышли с другим рисунком игры. Некоторый отрезок времени владели преимуществом, создавали моменты. Потом случился второй гол в наши ворота. Бразильцы поймали кураж, получали кайф от своей игры и доставляли его болельщикам. Во втором тайме больше встречали на чужой половине поля, применяли прессинг", — сказал Рябоконь.