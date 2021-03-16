Сергей Лавриненко: Если бы проиграли Минаю, дорога домой показалась бы каторгой

Дебютный сезон в УПЛ складывается для петровского "Ингульца" непросто. Долгое время подопечные Сергея Лавриненко никак не могли одержать первую победу в чемпионате, довольствуясь большим количеством мирных исходов. Но ничья – не поражение, да и невольно сформировавшийся формат "Курочка по зернышку" отнюдь не является неудовлетворительным. Особенно если учесть, что у "Ингульца" нет никакого опыта выступлений на столь высоком уровне. Впрочем, у петровчан есть главное – стремление к совершенствованию, что для молодого коллектива весьма важно. Именно оно вкупе с игровой дисциплиной и бойцовскими качествами позволяет расчитывать на определенные турнирные достижения.

После того, как на смену семиматчевой ничейной серии пришла победа над донецким "Олимпиком", сельская команда наверняка почувствовала, что в элите все же можно отбирать и максимум очков.

Продуктивно поработав на зарубежных сборах, к весенней части нынешнего сезона "Ингулец" подошел в хорошем расположении духа. Сыграв дважды вничью и столько же раз уступив, в минувшую субботу команда Лавриненко одержала очередную победу. Взять три очка удалось в Ужгороде, в поединке с неуступчивым "Минаем" - 1:0.

- Если бы это было в конце чемпионата, то было бы вдвойне приятно, - сказал Сергей Лавриненко в начале интервью с корреспондентом UA-Футбол. - А так это всего лишь очередная календарная игра, после которой нас ждет еще много важных встреч. Думаю, что все интересное еще впереди.

- С момента предыдущей победы вашей команды прошло три с половиной месяца. За этот временной отрезок чувство удовлетворения, как после выигрыша у "Миная" больше не испытывали?

- У нас были хорошие игры, но такого чувства, какое было в субботу в Ужгороде, не испытывали. Мы рады тому, что в принципиальном матче с принципиальным соперником сумели добиться победы. Дорога на Закарпатье у нашей команды была очень тяжелая (мы добирались больше суток), и если бы мы получили негативный результат, то обратный путь вообще показался бы каторгой (улыбается). На позитивных же эмоциях возвращаться домой куда легче.

- Победа над вчерашними коллегами по первой лиге далась тяжело?

- Не скажу, что сама игра была для нас очень сложная. Планировали, что в первые минуты будем агрессивно работать в прессинге и стараться забить быстрый мяч. Мы понимали, что дома "Минай" играет в достаточно агрессивном ключе, и у этой команды до поединка с нами были хорошие матчи и результаты. Вот мы и сделали акцент на быстро забитом мяче. А уже потом играли по счету. Не скажу, что "Минай" создал нам так уж много проблем. По-моему, в створ ворот хозяева нам так ни разу и не пробили. Территориальное преимущество мы им частично хоть и отдали, однако это было сделано осознанно – для того, чтобы использовать свободные зоны для контратак.

- Особенности игры нынешнего "Миная" изучали по видео его весенних матчей или брали за основу встречу с ним в первом круге чемпионата?

- Основывались на весенние игры закарпатцев. Кроме поединка с "Динамо". Мы понимали, что эта игра не будет для нас информативной, так как в ней киевская команда максимально доминировала. Осознавая, что мы не сможем играть так, как "Динамо", делали разбор по матчам "Миная" с "Александрией" и "Олимпиком". На этом видеоматериале и анализировали игру соперника.

- В сравнении с октябрьским поединком с закарпатцами состав "Ингульца" претерпел изменения. Нынешний стал сильнее?

- Я сейчас навскидку и не вспомню, какой состав был у нас в той осенней игре. Сильных изменений у "Ингульца" не должно было быть. А то, что многие футболисты, принимавшие участие в октябрьской встрече, не смогли сыграть в субботу, говорит лишь о наших кадровых проблемах. Коваленко и Козак пропускали матч из-за перебора карточек, Лупашко, Павлов и Шуст – из-за травм. Что касается футболистов, пополнивших наши ряды в последние месяцы, то среди таковых вратарь Артем Малыш и тунисский защитник Али Бен, который провел за "Ингулец" всего второй матч. А так в целом обойма основных игроков у нас стабильна, она особо не менялась. Бывало, что от игры к игре мы могли двух-трех человек заменить. Если сравнивать осенний и теперешний "Ингулец", то мы стали чуточку опытнее. Так было на зимних сборах, где мы чувствовали себя более уверенно.

- Судя по тому, что ваша команда сумела выиграть, после длительной дороги удалось восстановиться?

- Да, в целом мы восстановились. Но такие встречи обычно требуют акцента на другом – на психологии. Его мы и пытались сделать. Ведь в лобовых поединках ближайших соперников, являющимися к тому же конкурентами, важно быть готовым психологически. Физическую форму можно натренировать любую, а вот если футболист ментально не готов выходить на важные игры, то она отходит на второй план.

- В зимнюю пору "Ингульцу" удалось подписать соглашения со многими новичками. Что является главным критерием при отборе кандидатов?

- Важно, чтобы кандидат был футболистом, способным составить конкуренцию на той позиции, на которую мы его берем. Либо это должен быть игрок номер один, выигрывая ту самую конкуренцию, либо максимально ее составляет другому коллеге по амплуа. Никакая известная фамилия или же бывшие регалии не могут повлиять на решение подписать его или нет. Все зависит сугубо от профессиональных качеств кандидата.

- О ком из пополнивших ряды вашей команды можно смело сказать "Он как нельзя кстати пришелся ко двору"?

- На данный момент это все же упомянутый мною Али Бен. Приехав на сборы в Турцию, он провел с нами всего неделю и сыграл два матча, однако успел сложить о себе приятное впечатление. Казалось, что тунисец находится у нас не неделю, а гораздо больший период времени. Али Бен быстро влился в наши игровые сочетания, так что даже не приходилось с ним дополнительно разговаривать на эту тему. Новичок достаточно профессионально подходит к каждой игре, к каждой тренировке. Что касается остальных новобранцев, то все находятся в рабочем процессе: кто-то ведь пришел не в своих оптимальных кондициях. Думаю, что в ближайшее время они смогут реализовать свои лучшие качества.

- Когда планируете использовать другого легионера – голландца Хенноса Асмелаша?

- Его рассматриваем на позицию правого защитника. Он сейчас максимально составляет конкуренцию для Дениса Балана, игрой которого на сегодняшний день полностью удовлетворены. Рисковать и что-то менять с целью экспериментов мы не имеем времени. Если же понадобится, чтобы Асмелаш вышел на поле и принял участие в игре, он это сделает. Уверен, он достойно заменит Балана.

- Остались ли еще позиции, требующие кадрового усиления?

- Если клубный лазарет опустеет, то у нас на каждой позиции будет по два игрока, которые готовы конкурировать. Увы, пока не все ребята восстановились. Это касается Виталия Павлова, Дениса Янакова, Дениса Васина и Михаила Плохотнюка. Надеюсь, что уже с этой недели трое из них уже станут работать в общей группе.

- Как относится к приглашениям футболистов из других стран президент клуба Александр Поворознюк?

- Он не смотрит в паспорт - ни на национальность футболиста, ни на его возраст. Главное, чтобы игрок выходил на поле, был мотивирован в каждом матче, полностью отдавался игре и достойно защищал цвета "Ингульца".

- Страна сейчас переживает экономические проблемы, что серьезным образом сказывается и на многих клубах. В связи с этим напрашивается вопрос: задержек по зарплате или долгов перед футболистами в "Ингульце" нет?

- Я работаю в клубе уже пятый год, и могу сказать, что за этот период у нас не было даже 3-5-дневной задержки по заработной плате! Максимум день-два, не более. Все выплачивается как следует – и зарплата, и полагающиеся бонусы, премиальные.

- Рискну предположить, что финансовая стабильность – один из факторов, благодаря которому можно заманить футболиста в сельскую местность на Кировоградщине.

- Это действительно фактор, который является для нас большим плюсом. Будем говорить откровенно: не каждый футболист в таком замечательном для развития и становления возрасте от 20 до 30 лет захочет поехать в село, чтобы проводить там лучшее время своей жизни. То, что у нас есть все необходимые условия для работы профессиональных спортсменов – это, безусловно, здорово. Но футболисты – такие же люди, как и все, и им тоже хочется выйти куда-нибудь в кино или в кафе попить кофе. А у нас, к сожалению, этого нет. Зато мы берем стабильностью. Об этом неоднократно говорил Александр Поворознюк, делающий все для того, чтобы команда действительно играла. Ведь если нет своевременной оплаты труда, то как можно требовать от футболиста максимальной самоотдачи в каждом матче, чтобы он в борьбе не убирал ни голову, ни ноги и стелился в подкатах? Финансовая составляющая для игрока – важный фактор. Футболист выходит на футбольное поле, чем кормит свою семью. Кто-то идет на завод, а игрок выходит на тренировку, затем отправляется на игру. Это его работа.

- Как проводят свободное время футболисты "Ингульца", если особых развлечений в селе нет?

- Когда тренировки проводятся в одноразовом режиме, то живущие на базе ребята каждое утро занимаются в тренажерном зале. Когда интернет, книги и телевидение надоедает, то стараемся разбавить досуг дополнительной работой.

- Как обстоят дела с новым стадионом?

Каждый день, проезжая мимо него, видим изменения. Изменения в лучшую сторону. Сейчас строится большое административное здание, где будет VIPложа, раздевалки для команд, судейские комнаты. На объекте очень много стройматериалов, вокруг всегда большое количество строителей. Они работают каждый день, приближая сроки сдачи стадиона в эксплуатацию. К сожалению, погода в последнее время была неблагоприятной, поэтому надеемся, что после того, как она наладится, процесс пойдет в удвоенном темпе и к лету строительство завершится. На данный момент поле постелено, системы электроподогрева и полива уже установлены, осветительные мачты поставлены. Понятное дело, что работы еще много. В частности, необходимо облагородить территорию вокруг стадиона. Но главное, что есть позитивная динамика, и этот факт уже радует.

Фото - ФК Ингулец, ФК Минай