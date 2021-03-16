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Лучи: Украинский арбитраж серьезно прогрессирует, но на него идет атака

Премьер-лига
(3 голосов)

Функционер говорит что знает, кто и для чего ведет атаку на комитет арбитров

Лучи: Украинский арбитраж серьезно прогрессирует, но на него идет атака

Новина українською

Главы комитета арбитров УАФ Лучано Лучи дал комментарий по поводу недавнего скандала в украинском судейском корпусе.

"Действительно, в конце декабря 2020 года Комитет арбитров УАФ получил сообщение из полиции о том, что в отношении ряда официальных лиц ведется расследование. На основании этой информации было принято решение с 28 декабря отстранить от деятельности тех арбитров и наблюдателей арбитража, которые оказались в списке полиции.

Хочу заметить, что в этом перечне есть лица, которые ранее уже были дисквалифицированы на длительное время дисциплинарными органами УАФ. Что касается новых фигурантов, то мы приняли решение отстранить их до окончания расследования. Согласитесь, это нормальная европейская практика. И так же было, когда была первая волна расследований полиции.

Напомню, что все эти действия полиции стали возможны благодаря закону "О предотвращении влияния на результаты официальных спортивных соревнований коррупционных правонарушений», одним из авторов которого является глава УАФ Андрей Павелко. Мы всегда были в тесном сотрудничестве с полицией по этой тематике, предоставляли всю необходимую для расследования информацию. При этом сам президент УАФ всегда повторяет, что не имеют значения былые заслуги и титулы фигурантов этого списка. Если вина будет доказана, то былые заслуги во внимание приниматься не будут.

Вы прекрасно знаете, что сейчас в некоторых украинских СМИ началась настоящая атака на Комитет арбитров УАФ. Я хочу сказать, что мы знаем, кто и зачем это делает, кто пытается подобным образом дискредитировать украинский арбитраж, который в последние пять лет серьезно прогрессирует.

Мы прекрасно понимаем авторов, истоки и цели этих атак. Но можем сказать только то, что своими действиями они лишь убеждают нас в правильности всего, что сделано и что сейчас еще находится в процессе реализации в рамках программы улучшения качества футбольного арбитража в Украине. С их стороны это заведомо проигрышная и абсолютно никчемная игра.

А тем людям, которых сейчас просто используют в этой "игре», мы искренне сочувствуем. Вам спустя какое то время будет стыдно, и горько осознавать, что в этой истории пришлось быть чьим-то инструментом. Для нас главное – это футбол и честные правила. А для вас?", - заявил Лучи.

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В статье: Лучано Лучи Комитет арбитров УАФ
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (6)
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Ergevision (KR)
16.03.2021 в 17:32
И в чём же прогресс? Может, арбитраж становится более объективным? Или, может быть, действия арбитров, их назначения, характер арбитража более понятны и открыты для болельщиков? Может, под прогрессом Лучи подразумевает создание совершенной коррупционной системы, где заказной арбитраж трудно доказуем и почти что безнаказан? Если так - то да, определённый прогресс действительно просматривается. Только выиграет ли от этого болельщик и футбол в целом? Ответ и так понятен...
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0
0
sergkir
16.03.2021 в 17:25
Лучи: Украинский арбитраж серьезно прогрессирует, но на него идет атакаА ведь Лучи не врёт, а просто не договаривает. Прогрессировать можно в положительную сторону и так же в отрицательную! Куда наш арбитраж "катится" не видит только слепой
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0
-1
янковский ян (Запорожье)
16.03.2021 в 17:22
И не стыдно ему такое говорить.
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0
-1
Besedin
16.03.2021 в 17:17
)))Браво, Федерация! всё гниёт с шуб суркиса!))))
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0
-1
football_soccer (Украина)
16.03.2021 в 17:15
и почему же тогда наши судьи не работают в Лиге Чемпионов и на Чемпионате Мира, если ты такой спец и при тебе все вокруг прогрессируют до небывалых высот??!
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+2
0
diaigor (Львів)
16.03.2021 в 17:14
Хитрий старий мафіозі, бабло капає можна говорити всяку хринь...
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+2
0


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