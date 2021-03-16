Олимпик дополнил свое заявление в КДК новыми фактами неспортивного поведения Лучи

"Олимпик" написал очередной официальный запрос в КДК УАФ с требованием проверить факты неспортивного поведения главы комитета арбитров Лучано Лучи.

В клубе дополнили заявление от 15 марта 2021 года пунктом об оскорбительных публикациях Лучи в Твиттере.

"Олимпик" ссылается на журналистское расследование, которое якобы подтвердило принадлежность аккаунта главе комитета арбитров.

В нем есть большое количество фото личного характера, также представлены публикации с подарками сына на день рождения с соответствующими комментариями.

В данном Тветтер-аккаунте опубликованы статьи с интервью футбольных деятелей Украины. Эти публикации, которые якобы также делал Лучи, сопровождаются ругательствами и оскорблениями.