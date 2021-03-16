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Олимпик дополнил свое заявление в КДК новыми фактами неспортивного поведения Лучи
На сей раз - публикациями из Твиттера
ffu.ua
"Олимпик" написал очередной официальный запрос в КДК УАФ с требованием проверить факты неспортивного поведения главы комитета арбитров Лучано Лучи.
В клубе дополнили
"Олимпик" ссылается на журналистское расследование, которое якобы подтвердило принадлежность аккаунта главе комитета арбитров.
В нем есть большое количество фото личного характера, также представлены публикации с подарками сына на день рождения с соответствующими комментариями.
В данном Тветтер-аккаунте опубликованы статьи с интервью футбольных деятелей Украины. Эти публикации, которые якобы также делал Лучи, сопровождаются ругательствами и оскорблениями.
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