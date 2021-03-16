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Олимпик дополнил свое заявление в КДК новыми фактами неспортивного поведения Лучи

Премьер-лига
(2 голосов)

На сей раз - публикациями из Твиттера

Олимпик дополнил свое заявление в КДК новыми фактами неспортивного поведения Лучи

ffu.ua

Новина українською

"Олимпик" написал очередной официальный запрос в КДК УАФ с требованием проверить факты неспортивного поведения главы комитета арбитров Лучано Лучи.

В клубе дополнили заявление от 15 марта 2021 года пунктом об оскорбительных публикациях Лучи в Твиттере.

"Олимпик" ссылается на журналистское расследование, которое якобы подтвердило принадлежность аккаунта главе комитета арбитров.

В нем есть большое количество фото личного характера, также представлены публикации с подарками сына на день рождения с соответствующими комментариями.

В данном Тветтер-аккаунте опубликованы статьи с интервью футбольных деятелей Украины. Эти публикации, которые якобы также делал Лучи, сопровождаются ругательствами и оскорблениями.

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В статье: Олимпик (Донецк) Лучано Лучи Комитет арбитров УАФ
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Источник:
ФК Олимпик

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Комментарии (14)
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мы за динамо (киев)
16.03.2021 в 19:29
чим далі в ліс тим зліші партизани.
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0
0
Alex.696 (Немирів)
16.03.2021 в 18:52
П.зда все ближче)))
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+1
-2
ещё не специалист (Кривой Рог)
16.03.2021 в 18:12
Дым сигарет с ментолом нюхал сегодня Луччи: ""Как же достал Олимпик, даже в желудке пучит"".
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+5
-5
Dardolis (Первомайск)
16.03.2021 в 18:47
Моралес, ты ли это?)
Ответить
0
-3
avatar
DOMENICO (Lviv)
16.03.2021 в 17:56
Вже тут був один великий діяч. З лисою головою, суддями командував... Гнати таких в шию і негайно!
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+11
-1
Besedin
16.03.2021 в 17:50
Чтоооо?)))) Нужно было при обнаружении договорных игр этого клуба закрыть его,и проблем бы не было!А президент дебил....ну нужно же чем то выделить себя)
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+2
-11
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
16.03.2021 в 18:23
Емм, ну твіти Луччі ж не президент Олімпіка написав... Так що в принципі обоє-рябоє!
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+3
-1
Acsakal (Kharkov)
16.03.2021 в 18:54
А Ви впевнені в цьому? В тому, що написав ті пости, звісно, не сам президент Олімпіка, але що їх писав саме Луччі? Я подивився на ті скріни, які наведено в якості доказів образливих дописів Луччі, і мене здивувала одна річь: дописи начебто Луччі робив трьома мовами - англійською, росіянською та українською. Коли Луччі встиг вивчити росіянську та українську (???) - це вже є питанням. Але навіть якщо припустити, що він просто користувався перекладачем з італійської, то залишається друге питання: відповіді англійською містять значно більше помилок, ніж росіянською та навіть українською! А, наприклад, той самий Гугл транслейтор робить найбільш досконалі переклади для найбільш поширених мов! Тим більше це стосується мов однієї романської групи. Тобто якби Луччі користувався перекладачем у смартфоні, то англійські дописи були би в нього досконалі, росіянські погірші і українські мали би бути найбільш корявими. Можна, звісно, уявити, що англійською Луччі писав одразу, а на росіянську та українську перекладав смартфоном з італійської... Але і це протирічить простому факту: усі європейські чиновники володіють англійською досконало, тобто не гірше рівня "С1"! А англійські дописи "Луччі" побудовані так, як люди, що вільно розмовляють англійською, ніколи будувати фрази не будуть! Вони більше схожі на пости людини, чиєю рідною мовою не є мова романської групи і чиї знання англійської не просунулися далі рівня "А2". Я не маю жодної симпатії до Луччі і не бачу, щоб його робота в Україні приносила позитивні результати... Але ці конкретні "докази" неетичної поведінки Луччі нагадують доволі грубу підробку/підставу.
0
-2
мы за динамо (киев)
16.03.2021 в 19:27
дуже переконливі аргументи для проведення розслідування, пане аксакал
0
0
football_soccer (Украина)
16.03.2021 в 18:35
как на счет договорняков между Шахтером и Мариуполем? )) тоже закрыть их? Кстати, а как там легендарный дог с первой лиги Мариуполя, которого так и не пустили в ход дело? )) что расскажешь?
Ответить
+4
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
16.03.2021 в 18:43
+2
0
Besedin
16.03.2021 в 19:12
Какой договорняк?? Матчи шахтера и Мариуполя - это борьба)))(((())))))))ненавижу эти матчи,но вы серьезно верите что в другом составе Мариуполь обыграет Шахтер?
+1
-1
Dardolis (Первомайск)
16.03.2021 в 18:51
Besedin, твой помет со рта имеет отношение к судейству в 2021 году? Если да, то какое?) Судьи тянут Шахту, а ты вспоминаешь историю, за которую уже понесли наказание в Олимпике, давай ещё вспомни: "А Гельзин в школе за косички дёргал")
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+2
-3
Besedin
16.03.2021 в 19:30
Тебя дёргал!?)))
0
0


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