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Монзуль рассудит Десну и Днепр-1 и другие судейские назначения 19-го тура УПЛ
ВАР будет задействован только на двух матчах тура
Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 19-го тура
Главными арбитрами на матчах 19-го тура будут работать:
20 марта (суббота)
"Мариуполь" – "Минай" – Анатолий Абдула (Харьков)
"Десна" – "Днепр-1" – Екатерина Монзуль (Харьков), арбитр ВАР – Сергей Бойко (Киевская область)
"Ворскла" – "Олимпик" – Ярослав Козык (Мукачево)
21 марта (воскресенье)
"Ингулец" – "Александрия" – Владимир Новохатный (Киев)
"Львов" – "Шахтер" – Николай Балакин (Киевская область)
"Динамо" – "Рух" – Максим Козыряцкий (Запорожье), арбитр ВАР – Денис Шурман (Киевская область)
"Колос" – "Заря" – Дмитрий Кривушкин (Харьков)
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