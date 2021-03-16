Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Скрипник: Заря уже была третьей, хочется следующий шаг - второе место в УПЛ
Тренер рассказал о вызовах для команды и для себя
Главный тренер "
"Всегда есть давление самого на себя. Я самокритичен, хочу еще лучше. Да, мы заняли третье место в УПЛ. Но "Заря" уже выигрывала третье место, хочется следующий шаг. Следующий шаг – второе место.
Но я считаю, если выиграешь Кубок – это титул, который дается тебе на всю жизнь. Когда-то "Заря" выиграет Кубок, это нельзя зачеркнуть. Хочется войти в историю. Давление мы создаем сами себе.
Мы не дурачки, что нам все по барабану. Нет, мы боремся сами с собой, соперником, хотим вызовы. Без давления тоже нельзя", – сказал Скрипник.
Популярное сейчас
- Криштиану Роналду определился с приоритетным клубом для перехода из Ювентуса
- Известно, сколько клубов проходят аттестацию во Вторую лигу
- Жена Фрэнка Лэмпарда родила легенде первого сына. ФОТО
- Заря - Динамо: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Мастер Шеф. Как Зинченко поздравлял Владу Седан с 8 марта. ВИДЕО
- Грабители с мачете ворвались в дом к вратарю Эвертона