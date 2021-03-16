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Скрипник: Заря уже была третьей, хочется следующий шаг - второе место в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер рассказал о вызовах для команды и для себя

Скрипник: Заря уже была третьей, хочется следующий шаг - второе место в УПЛ

Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник рассказал о вызовах для команды и для себя лично.

"Всегда есть давление самого на себя. Я самокритичен, хочу еще лучше. Да, мы заняли третье место в УПЛ. Но "Заря" уже выигрывала третье место, хочется следующий шаг. Следующий шаг – второе место.

Но я считаю, если выиграешь Кубок – это титул, который дается тебе на всю жизнь. Когда-то "Заря" выиграет Кубок, это нельзя зачеркнуть. Хочется войти в историю. Давление мы создаем сами себе.

Мы не дурачки, что нам все по барабану. Нет, мы боремся сами с собой, соперником, хотим вызовы. Без давления тоже нельзя", – сказал Скрипник.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник
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Источник:
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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
16.03.2021 в 23:19
Любишь кататься --- люби и катайся.
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0
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kalan-86 (Анкара)
16.03.2021 в 23:11
Витя, «не лети поперед батька в пекло». Ты ещё на третьем месте не так уж крепко сидишь чтоб умничать, могут и подвинуть. Да, и не понятно за счёт чего ты можешь залезть на второе. Даже если Шахтёр не выиграет чемпионат, второе место у них будет железно.
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0
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donkrot (Донецк)
16.03.2021 в 22:52
Если бы мужики не зассали в последнем туре прошлого чемпионата, то были бы вторыми, а так.... Не скоро шанс ещё предоставится
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0
-2
ZNAK_VOPROSA
16.03.2021 в 22:44
Чтобы быть вторыми нужно не сливать матчи "великому клубу" ФК Динамо. В прошлом сезоне могли быть вторыми, но слились во благо Дерьнамо в последнем туре. В этом сезоне костьми ложатся в играх с Шахтером, но снова сливаются шубам
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+1
-4


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