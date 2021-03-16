Скрипник: Заря уже была третьей, хочется следующий шаг - второе место в УПЛ

Главный тренер " Зари " Виктор Скрипник рассказал о вызовах для команды и для себя лично.

"Всегда есть давление самого на себя. Я самокритичен, хочу еще лучше. Да, мы заняли третье место в УПЛ. Но "Заря" уже выигрывала третье место, хочется следующий шаг. Следующий шаг – второе место.

Но я считаю, если выиграешь Кубок – это титул, который дается тебе на всю жизнь. Когда-то "Заря" выиграет Кубок, это нельзя зачеркнуть. Хочется войти в историю. Давление мы создаем сами себе.

Мы не дурачки, что нам все по барабану. Нет, мы боремся сами с собой, соперником, хотим вызовы. Без давления тоже нельзя", – сказал Скрипник.