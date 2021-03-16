Иванисеня: Борьба за Лигу чемпионов? Будем смотреть в конце мая

Полузащитник " Зари " Дмитрий Иванисеня после поражения от "Динамо" (0:2) высказался о шансах команды побороться за место в зоне Лиги чемпионов.

"Тяжело сказать, продолжит ли "Заря" борьбу за ЛЧ. Еще много матчей. Нужно смотреть на себя, выигрывать оставшиеся матчи. А в конце мая будем уже смотреть – боремся за Лигу чемпионов или нет.

Конечно, мы хотели обыграть "Динамо" и попасть в борьбу между "Шахтером" и киевлянами, бороться за ЛЧ. Но сложились так обстоятельства, что мы проиграли. Мы не опускаем руки, будем дальше бороться.

У нас нет мечты занять третье место. Мы хотим расти и добиваться высших целей. Еще Кубок остался, где будем ставить максимальные цели", – сказал Иванисеня.