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Иванисеня: Борьба за Лигу чемпионов? Будем смотреть в конце мая
Заря еще поборется
zarya-lugansk.com
Полузащитник "
"Тяжело сказать, продолжит ли "Заря" борьбу за ЛЧ. Еще много матчей. Нужно смотреть на себя, выигрывать оставшиеся матчи. А в конце мая будем уже смотреть – боремся за Лигу чемпионов или нет.
Конечно, мы хотели обыграть "Динамо" и попасть в борьбу между "Шахтером" и киевлянами, бороться за ЛЧ. Но сложились так обстоятельства, что мы проиграли. Мы не опускаем руки, будем дальше бороться.
У нас нет мечты занять третье место. Мы хотим расти и добиваться высших целей. Еще Кубок остался, где будем ставить максимальные цели", – сказал Иванисеня.
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