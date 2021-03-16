  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Иванисеня: Борьба за Лигу чемпионов? Будем смотреть в конце мая
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Иванисеня: Борьба за Лигу чемпионов? Будем смотреть в конце мая

Премьер-лига
(1 голосов)

Заря еще поборется

Иванисеня: Борьба за Лигу чемпионов? Будем смотреть в конце мая

zarya-lugansk.com

Новина українською

Полузащитник "Зари" Дмитрий Иванисеня после поражения от "Динамо" (0:2) высказался о шансах команды побороться за место в зоне Лиги чемпионов.

"Тяжело сказать, продолжит ли "Заря" борьбу за ЛЧ. Еще много матчей. Нужно смотреть на себя, выигрывать оставшиеся матчи. А в конце мая будем уже смотреть – боремся за Лигу чемпионов или нет.

Конечно, мы хотели обыграть "Динамо" и попасть в борьбу между "Шахтером" и киевлянами, бороться за ЛЧ. Но сложились так обстоятельства, что мы проиграли. Мы не опускаем руки, будем дальше бороться.

У нас нет мечты занять третье место. Мы хотим расти и добиваться высших целей. Еще Кубок остался, где будем ставить максимальные цели", – сказал Иванисеня.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Дмитрий Иванисеня
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...