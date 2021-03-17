Суркис: Я решил - стадион Динамо закрываем на реконструкцию, для остальных есть стадион Банникова

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что думает о дисквалификации стадиона "Динамо" до конца сезона.

"Мы включили подогрев после нашей игры с "Колосом" в декабре. Тот матч мы сыграли 2:2. В нем чуть не оторвали ногу Шапаренко и не была показана красная. Он начал тренироваться только в ОАЭ через полтора месяца, за 3-4 дня до окончания сборов. И все пропустили этот эпизод, кроме наших врачей, тренеров и меня. Это так, к слову, о сопутствующих обстоятельствах…



Так вот, мы сразу включили подогрев, не понимая, какая будет погода. Первый свой матч в чемпионате мы сыграли на "Динамо", потому что не хотели испортить "Олимпийский" перед еврокубками. Потом приходит просьба от "Колоса", чтобы провести матч с "Шахтером" на нашем стадионе. Потому что в Коваливке поле находится в таком состоянии, что его не успевают подготовить к матчу. Принимаю решение провести матч на "Динамо". Провели.

Потом пришла просьба от "Десны" провести 2 матча у нас. Провели! Дальше обращается к нам "Агробизнес" по согласованию с "Шахтером", чтобы сыграть Кубок на стадионе "Динамо". Мы снова не отказали! Скажите, пожалуйста, что мы плохого сделали для украинского футбола?! Мы дали возможность провести много матчей, не переносить их, чтобы потом не доигрывать, и наши игроки спокойно готовились к Евро. Мы сработали в интересах национальной сборной!



А потом нам говорят: "Поле - огород!". Конечно, проведя 6 матчей на поле в течении 3-х недель, в этих условиях поле будет не лучшего качества. Я принял решение: поле закрываем на реконструкцию, срезаем слой травы, засеваем новую, и будем заново готовить поле. Если стадион запретят для чемпионата Украины и Кубка, то там в дальнейшем будут играть молодежные команды разных возрастов, будем проводить открытые тренировки. Найдем возможность использовать арену во благо футбола. Для всех остальных есть стадион Банникова – пускай покажут в каком он состоянии. Меня этой дисквалификацией они никак не наказали!



То, что "Олимпик" не смог организовать охрану, судейство, это не ко мне вопросы. Эти претензии к принимающей стороне. Мы получаем символическую арендную плату, а сами платим в 3-4 раза больше, играя на "Олимпийском! И предоставляем поле только потому, что я видел, как президенты "Олимпика" и "Десны" горят футболом. Им все равно где играть, они хотят сохранить наш футбол в тяжелейших условиях пандемии. Они готовы были играть хоть на двух стадионах, лишь бы закончить чемпионат.



Все хотят видеть футбол на стадионе, а не в кабинетах. И самое главное я хочу, чтобы не было подковерных игр. Надеюсь, я не наговорил на штраф, а то у меня деньги скоро закончатся. Я так боюсь штрафов, что трясусь весь. Мне "факи" будут посылать?! Та я сам могу их засунуть куда надо, кому угодно. Я в 62 года душу, сердце оставляю в футболе! На семье это сказывается… И меня еще посылают! Вы видели, что-то подобное?!", - сказал Суркис.