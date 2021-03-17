Чтобы продать в Шахтер? Заря может воспользоваться опцией выкупа в контракте своего лидера - источник

"Заря" планирует воспользоваться опцией на выкуп контракта иранского нападающего Аллахьяра Сайядманеша за 1,5 миллиона евро. Об этом сообщает Fotospor.

По информации источника, луганский клуб собирается это сделать для того, чтобы в дальнейшем продать форварда в "Шахтер" за 8 миллионов евро. Отмечается, что такая договоренность с донецким клубом у "Зари" уже существует.

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Напомним, что Аллахьяр был признан игроком месяца в турнире.