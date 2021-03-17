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Чтобы продать в Шахтер? Заря может воспользоваться опцией выкупа в контракте своего лидера - источник

Премьер-лига
(2 голосов)

За 8 миллионов евро

Чтобы продать в Шахтер? Заря может воспользоваться опцией выкупа в контракте своего лидера - источник

Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько

Новина українською

"Заря" планирует воспользоваться опцией на выкуп контракта иранского нападающего Аллахьяра Сайядманеша за 1,5 миллиона евро. Об этом сообщает Fotospor.

По информации источника, луганский клуб собирается это сделать для того, чтобы в дальнейшем продать форварда в "Шахтер" за 8 миллионов евро. Отмечается, что такая договоренность с донецким клубом у "Зари" уже существует.

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Напомним, что Аллахьяр был признан игроком месяца в турнире.

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В статье: Заря (Луганск) Аллахяр
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Источник:
Fotospor

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Комментарии (5)
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Одіссей (Донецьк)
17.03.2021 в 12:14
Надеюсь это проверенный источник ...допустим Цыганык.
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+1
0
Onside (Чернігів)
17.03.2021 в 12:00
Ну в принципі схема легальна і якщо провернуть то можна буде попаплодувати менеджменту що одним трансфером зроблять собі бюджет на пару років
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0
0
football_soccer (Украина)
17.03.2021 в 12:00
т.е Заря изначально не планировала его выкупать, просто потому что 1,5 млн они за игрока платить не будут. И это понятно. Но тут появляется Шахтер, что бы дать Заре эти полтора миллиона для турков, что бы потом им еще дать сверху ВОСЕМЬ? )). Очень интересно, а не проще ли Шахтеру не давать денег Заре и выкупить самим иранца напрямую после окончания аренды? ))) Журналисты сочиняют новости прям в стиле Агаты Кристи ))
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+1
0
Onside (Чернігів)
17.03.2021 в 12:02
Ну не зверху 8, а дадуть вісім з яких 1,5 підуть на компенсацію затрат на придбання (будемо рахувати що Зоря візьме його "у кредит" розраховуючи виплатити його з грошей Шахтаря). Наскільки це правдоподобно? Ну якщо турки на прямий запит попросили більше, то вай нот
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0
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avatar
uprise (Минск)
17.03.2021 в 11:49
Двоякое чувство
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0
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