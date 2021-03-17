Суркис: Требую дать оценку нецензурным высказыванием Лучи

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал оскорбления со стороны стороны куратора футбольных арбитров Украины Лучано Лучи.

"Всегда неприятно, когда тебя обижают. Если верить в достоверность опубликованных материалов о Лучи, то у меня возникает много вопросов. В них затронута репутация многих футбольных людей, в том числе и моя. Какое моральное право имеют персонажи, которых мы фактически кормим, нас же и оскорблять? Если это не фейк, оказывается, что такие посылы Лучи дает судьям? Я предупреждал в своем интервью Дмитрию Гордону, чтобы Лучи обратил внимание на судейство, или будет скандал. Вот скандал и возник.

Оскорбления в мой адрес со стороны Лучи? Не понимаю за что и требую, чтобы была дана оценка этим высказываниям и были применены дисциплинарные санкции. Как в свое время ко мне были применены, когда показалось, что я кого-то обидел. Я просто предлагал обратить внимание на судейство, чтобы не было скандалов. Знал, что они обязательно будут. Президенты клубов удерживают наш футбол, а нас поливают грязью.

Мы хотим объективного, честного судейства по отношению ко всем. Больше ничего не хотим. Не хотим, чтобы звонили судьями, давали указания VAR во время матча, чтобы отдельные функционеры УАФ незаконно назначали арбитров.

Хочу поддержать президентов клубов, тех, кто говорит, давайте поднимем зарплату судьям. Давайте. Но без нас, людей, вкладывающих в футбол душу и деньги, футбола не будет. Кто будет этим Луче платить зарплату, если не будет профессиональных клубов?

Почему за мое оценочное суждение меня могут оштрафовать на 50 000 грн, а когда меня оскорбляют, то это должно пройти мимо ушей дисциплинарных органов УАФ? Или когда обижают других людей. Гельзина за его эмоциональный спич должны наказать. Но давайте тогда дадим оценку и нецензурным художествам Лучи. Я - за равный подход ко всем", - сказал Суркис.