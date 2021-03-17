Олимпик считает, что Лучи незаконно занимает должность главы Комитета арбитров УАФ

Руководство "Олимпика" опубликовало новое заявление по главе Комитета арбитров Лучано Лучи. Донецкий клуб считает, что Лучи незаконно занимает должность.

"Каждый день открываются новые обстоятельства проливающие свет на работу в Украине главы комитета арбитров УАФ Лучи Лучано.

Сегодня выяснился еще один замечательный факт пренебрежения этим господином установленными в нашем футболе правилами и законами.

Как минимум с 07.06.2020 года, Лучи Лучано, занимающий выборную должность главы комитета арбитров УАФ, не имел право этого делать.

Дело в том, что в соответствии с ч.3 ст.14 Раздела V Устава УАФ в последней редакции от 07.06.2020, лицо, которому на дату проведения выборов исполнилось 70 и больше лет, не имеет права быть избранным или переизбранным на должность в выборные органы, а в случае исполнения лицу 70 лет на выборной должности – полномочия такого лица прекращаются в этот день.

Лучи Лучано исполнилось 70 лет еще 02 августа 2019 года.

За какие заслуги и при помощи каких манипуляций с 71-летним иностранным «профессионалом» в 2020 году был продлен контракт, мы предлагаем разобрать Контрольно-дисциплинарному комитету УАФ, в который сегодня мы отправили 3 – е по счету заявление", - сказано в пресс-службе клуба.