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Олимпик считает, что Лучи незаконно занимает должность главы Комитета арбитров УАФ

Премьер-лига
(3 голосов)

Донецкий клуб опубликовал новое заявление

Олимпик считает, что Лучи незаконно занимает должность главы Комитета арбитров УАФ

Фото: УАФ

Новина українською

Руководство "Олимпика" опубликовало новое заявление по главе Комитета арбитров Лучано Лучи. Донецкий клуб считает, что Лучи незаконно занимает должность.

"Каждый день открываются новые обстоятельства проливающие свет на работу в Украине главы комитета арбитров УАФ Лучи Лучано.

Сегодня выяснился еще один замечательный факт пренебрежения этим господином установленными в нашем футболе правилами и законами.

Как минимум с 07.06.2020 года, Лучи Лучано, занимающий выборную должность главы комитета арбитров УАФ, не имел право этого делать.

Дело в том, что в соответствии с ч.3 ст.14 Раздела V Устава УАФ в последней редакции от 07.06.2020, лицо, которому на дату проведения выборов исполнилось 70 и больше лет, не имеет права быть избранным или переизбранным на должность в выборные органы, а в случае исполнения лицу 70 лет на выборной должности – полномочия такого лица прекращаются в этот день.

Лучи Лучано исполнилось 70 лет еще 02 августа 2019 года.

За какие заслуги и при помощи каких манипуляций с 71-летним иностранным «профессионалом» в 2020 году был продлен контракт, мы предлагаем разобрать Контрольно-дисциплинарному комитету УАФ, в который сегодня мы отправили 3 – е по счету заявление", - сказано в пресс-службе клуба.

Олимпик считает, что Лучи незаконно занимает должность главы Комитета арбитров УАФ - изображение 1
Олимпик считает, что Лучи незаконно занимает должность главы Комитета арбитров УАФ - изображение 2
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В статье: Олимпик (Донецк) Лучано Лучи
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Источник:
ФК Олимпик

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Комментарии (12)
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IhorSt (Львів)
17.03.2021 в 15:44
Он воно як.. Цікаво, а що, в УАФ немає жодної людини, яка знає що таке трудове законодавство? І ми ще чекаємо від них якихось позитивних новин з Швейцерського суду?? Вже писав - звідки... виплило оте Павелко? Де воно працювало? Бо за таке відповідає перший керівник. Що нам пороблено, як можна таких обирати?
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+1
0
prostors (Вольногорск)
17.03.2021 в 15:29
У нас же, если очень хочется то можно. Нарушил закон Павелко, во с него и начать, а Лучи прицепом. Это так по Украинскому закону.
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+1
0
TarasLviv2019 (LVIV)
17.03.2021 в 15:27
Якби Гельзін тоді не обматюкав , далі всі би ходили і підтакували луччі
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+1
0
TarasLviv2019 (LVIV)
17.03.2021 в 15:25
Прижали італійця вже норм так
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0
0
oda1979 (Запорожье)
17.03.2021 в 15:25
договорился итальяшка. А всего то стоило выступить и признать ошибку арбитра.. теперь, должно стать интересно:)
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0
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
17.03.2021 в 14:52
Поскольку у УАФ, КДК и судейского комитета - круговое поручительство, удовлетворить жалобу Гельзина они не смогут. Интересно, какая реакция последует? Тупо проигнорят или изменят регламент задним числом и впаяют Гельзину штраф за клевету?
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+5
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
17.03.2021 в 14:20
Справа не в Лучі. Корумпована система така. Одного приберуть --- іншого поставлять. В нас вся футбольна система гнила. Павелку треба гнати в шию.
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+8
-1
Onside (Чернігів)
17.03.2021 в 14:17
А оце вже цікаво. Це вже щось базоване на документах, а значить юридично куди потужніше.
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+9
-1
alex.belogubko (одесса)
17.03.2021 в 14:08
уволить всех иностранцев -хватит кормить за народные деньги у нас своих полно бездарей
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+7
-2
Liverpool 333 (Кировоград )
17.03.2021 в 14:01
Гельзин крассава нужно идти до конца уже нечего терять
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+7
-1
lingotto (Київ)
17.03.2021 в 13:59
Респект Гельзину!
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+11
-1
Dardolis (Первомайск)
17.03.2021 в 13:49
Это не Олимпик так считает, это наше законодательство...Гельзину БРАВО! За этот прокол боялись все сказать, он опубликовал.
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+10
-1


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