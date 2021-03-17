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Десна сыграет матч с СК Днепр-1 в Чернигове
Предыдущие 2 домашние игры "северяне" провели в Киеве
ФК Десна
В рамках 19-го тура Премьер-лиги матч между "Десной" и СК "Днепр-1" пройдет на стадионе имени Гагарина в Чернигове.
Предыдущие 2 домашние игры команда Александра Рябоконя провела на стадионе им. В. Лобановского. Отмечается, что игру в Чернигове смогут посетить болельщики.
Матч "Десна" - СК "Днепр-1" пройдет 20 марта. Начало встречи в 17:00.
Напомним, что после 18-ти туров подопечные Рябоконя занимают 4-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 30 баллов. СК "Днепр-1" идет восьмым, в активе клуба 19 очков.
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