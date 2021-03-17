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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Десна сыграет матч с СК Днепр-1 в Чернигове

Премьер-лига
(1 голосов)

Предыдущие 2 домашние игры "северяне" провели в Киеве

Десна сыграет матч с СК Днепр-1 в Чернигове

ФК Десна

Новина українською

В рамках 19-го тура Премьер-лиги матч между "Десной" и СК "Днепр-1" пройдет на стадионе имени Гагарина в Чернигове.

Предыдущие 2 домашние игры команда Александра Рябоконя провела на стадионе им. В. Лобановского. Отмечается, что игру в Чернигове смогут посетить болельщики.

Матч "Десна" - СК "Днепр-1" пройдет 20 марта. Начало встречи в 17:00.

Напомним, что после 18-ти туров подопечные Рябоконя занимают 4-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 30 баллов. СК "Днепр-1" идет восьмым, в активе клуба 19 очков.

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В статье: Десна (Чернигов) СК Днепр-1
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Источник:
ФК Десна

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Комментарии (2)
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DesnaUA (Чернигов)
17.03.2021 в 14:50
Збс!Все на стадион!
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+1
-1
vgolovan (полтава)
17.03.2021 в 14:08
идиоты кто будет ошибки исправлять
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