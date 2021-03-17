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Нападающий Динамо получил вызов в сборную Люксембурга

Премьер-лига
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Жерсон Родригес отправится в расположение национальной команды

Нападающий Динамо получил вызов в сборную Люксембурга

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес получил очередной вызов в национальную сборную Люксембурга.

В ближайшую неделю международных матчей Люксембург проведет три поединка: 24 марта - выездной товарищеский матч против Катара, а также 27 марта - выездной с Ирландией и 30 марта домашний против Португалии в рамках отбора на ЧМ-2022.

Отметим, что в активе Родригеса 31 матч за национальную сборную своей страны, в которых он забил 5 мячей.

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В статье: Динамо (Киев) Сборная Люксембурга Жерсон Родригес
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Источник:
Динамо Киев

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