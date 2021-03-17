Нападающий Динамо получил вызов в сборную Люксембурга

Нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес получил очередной вызов в национальную сборную Люксембурга.

В ближайшую неделю международных матчей Люксембург проведет три поединка: 24 марта - выездной товарищеский матч против Катара, а также 27 марта - выездной с Ирландией и 30 марта домашний против Португалии в рамках отбора на ЧМ-2022.

Отметим, что в активе Родригеса 31 матч за национальную сборную своей страны, в которых он забил 5 мячей.