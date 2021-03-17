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Динамо вновь предпримет попытку покупки хорватского нападающего - источник
Луческу еще заинтересован в том, чтобы Ловрич перешел в состав украинской команды
Фото: CROPIX Автор –Ronald Gorsic
В зимнее межсезонье главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу хотел усилить позицию нападающего.
В сферу интересов киевского клуба входил 25-летний нападающий из хорватского клуба "Горица" Кристиан Ловрич.
По информации источника, хорваты выставили за футболиста трансферный ценник в пять миллионов евро, однако украинский клуб вступил в торги, чтобы уменьшить сумму отступных.
В итоге хорваты были готовы отпустить Ловрича в Киев за 2,8 миллиона евро, однако "Динамо" хотело снизить сумму трансфера до 2,5 миллионов. В итоге трансферное "окно" закрылось и Ловрич остался в "Горице".
Мирча Луческу еще заинтересован в том, чтобы "Динамо" продолжило переговоры с "Горицей" летом и в следующее межсезонье Ловрич все-таки перешел в состав украинской команды.
Отмечается, что на данный момент 25-летний Ловрич, который также может играть на флангах полузащиты, сыграл за "Горицу" 25 матчей, в которых забил 15 голов. 16 марта футболист оформил дубль в ворота "Хайдука" в матче Кубка Хорватии.
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