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Цыганикс: В Заре мы мало говорим о ситуации на Донбассе, это болезненная тема
Henk Jan Dijks
Латвийский легионер "
"Конечно, я знал о ситуации на Донбассе до того, как подписал контракт с "Зарей". Я интересуюсь политикой и географией, и я также говорил об этом с людьми из клуба.
Игроки еще могут поехать к себе домой в Луганск, но мы живем и тренируемся в Запорожье.
В клубе мы об этом мало говорим, это болезненная тема. Многое произошло, но клуб до сих пор жив и базируется в другом городе, это самое главное", - сказал Цыганикс.
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