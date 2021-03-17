Цыганикс: В Заре мы мало говорим о ситуации на Донбассе, это болезненная тема

Латвийский легионер " Зари " Андрейс Цыганикс рассказал о войне на Донбассе и том факте, что луганский клуб базируется в Запорожье.

"Конечно, я знал о ситуации на Донбассе до того, как подписал контракт с "Зарей". Я интересуюсь политикой и географией, и я также говорил об этом с людьми из клуба.

Игроки еще могут поехать к себе домой в Луганск, но мы живем и тренируемся в Запорожье.

В клубе мы об этом мало говорим, это болезненная тема. Многое произошло, но клуб до сих пор жив и базируется в другом городе, это самое главное", - сказал Цыганикс.