Цыганикс: После матча с Десной все в Заре были очень счастливы, но СМИ сравняли нас с землей

Латвийский легионер " Зари" Андрейс Цыганикс рассказал почему команда в последнем туре прошлого сезона УПЛ не форсировала атаку в матче с "Десной".

Напомним, что тогда луганчане отстояли ничью и заняли третье место, которое давало прямую путевку в группу ЛЕ. В тоже время, "Заря" могла побороться и за квалификацию Лиги чемпионов, так как "Динамо" в параллельном матче проиграло "Колосу".

"Это была абсурдная ситуация. Мы были третьими и должны были встретиться с "Десной" которая шла четвертой. Если бы они выиграли, то были бы третьими. Но если бы мы выиграли, а у киевского "Динамо" не хватило бы очков, мы были бы вторыми и вышли бы в Лигу чемпионов.

В перерыве мы проигрывали со счетом 0:1, и поэтому у нас не было бы ничего.

Во втором тайме счет 1:1. Я разогревался и услышал, как болельщики позади меня кричали, что "Динамо" проигрывает.

Что в такой ситуации делать? Мы могли выиграть, но могли и проиграть. Тогда у нас не было бы ничего. В итоге счет остался 1:1 и мы пробились в Лигу Европы. Мы были очень счастливы, но СМИ сравняли нас с землей", - сказал Цыганикс.