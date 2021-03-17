Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цыганикс: После матча с Десной все в Заре были очень счастливы, но СМИ сравняли нас с землей
Луганчане предпочли синицу в руках
Латвийский легионер "
Напомним, что тогда луганчане отстояли ничью и заняли третье место, которое давало прямую путевку в группу ЛЕ. В тоже время, "Заря" могла побороться и за квалификацию Лиги чемпионов, так как "Динамо" в параллельном матче проиграло "Колосу".
"Это была абсурдная ситуация. Мы были третьими и должны были встретиться с "Десной" которая шла четвертой. Если бы они выиграли, то были бы третьими. Но если бы мы выиграли, а у киевского "Динамо" не хватило бы очков, мы были бы вторыми и вышли бы в Лигу чемпионов.
В перерыве мы проигрывали со счетом 0:1, и поэтому у нас не было бы ничего.
Во втором тайме счет 1:1. Я разогревался и услышал, как болельщики позади меня кричали, что "Динамо" проигрывает.
Что в такой ситуации делать? Мы могли выиграть, но могли и проиграть. Тогда у нас не было бы ничего. В итоге счет остался 1:1 и мы пробились в Лигу Европы. Мы были очень счастливы, но СМИ сравняли нас с землей", - сказал Цыганикс.
Популярное сейчас
- Динамо вновь предпримет попытку покупки хорватского нападающего - источник
- Умер экс-игрок Шахтера и Карпат Борис Рассихин
- WhoScored оценил игру Зинченко в ответном матче с Боруссией М
- Киевский Зидан, гол года или как Сидорчук положил на лопатки Зарю. ВИДЕО
- На фоне замечаний от жены: Александр Зинченко потроллил своих собак футбольным мячом
- Сексуальные тренеры. Яркие фитнес-модели гоняют футболистов Боруссии до седьмого пота. ВИДЕО