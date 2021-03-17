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Суркис: При Коллине был какой-то порядок. На него никто не мог влиять

Премьер-лига
(1 голосов)

Президент Динамо высказался о недавних судейских скандалах

Суркис: При Коллине был какой-то порядок. На него никто не мог влиять

fc-metalist.com

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказался о судействе в УПЛ, из-за которого в украинском футболе недавно вспыхнул очередной скандал.

– Как вам период правления итальянских кураторов в Украине? Прошло больше 10 лет как Ваш брат Григорий Суркис пригласил в украинский футбол Пьерлуиджи Коллину.

– Пока был Коллина, был какой-то порядок. На него влиять не могли, это я могу сказать точно. Не мог никто, ни один из сотрудников ФФУ сказать: "Поставь на тот матч того или того!". Говорю это с полной ответственностью. Я молчу. Но я ни в коем мере не стараюсь приспособиться. Я слышал, что Гельзин сказал, что еще будет вишенка на торте. Поверьте, если я начну говорить, это будет не вишенка, а клубничка с яблочком.

– Вы не хотите говорить перед финальной чемпионской гонкой?

– Я ничего не говорю уже, потому что читаю между строк. Делаю добрые дела, а меня еще в чем-то обвиняют. Запретили, например, играть команде на стадионе "Динамо", под которую мы готовили поле. Если б я знал, что так будет, нельзя будет играть, то мы б не включали подогрев. Один матч не подготовил поле "Ингулец", и ему дали 0:3. Всего один матч! А посчитайте, сколько игр мы провели за этот единственный месяц.

Но вместо того, чтобы нам сказать спасибо, оштрафовать "Олимпик", указать ему на ошибки… Что-то мы бы, может, со своей стороны сделали, охрану какую-то организовали. Так нет же, безапелляционно заявляют, что на стадионе "Динамо" проводить матчи нельзя и закрывают. Закрыли и закрыли. Я настроен позитивно! Сейчас травку срежем, посеем, поверьте, будет лучшее поле. Во всем можно найти позитив. И надо жить в позитиве, и надеяться, что все стороны конфликта, наконец, услышат друг друга. И, слава Богу, в нашем футболе наступит мир. И мы будем болеть только на футбольных матчах.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
17.03.2021 в 20:40
Павелка выбрал послушного, а не независимого.
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0
0
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Просто Квашин (Харьков)
17.03.2021 в 20:35
Золотые слова ДЕЛОВОГО человека и лучшего президента ФК Украины.... Браво !!!
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0
-1
FC Energy (Новая Каховка)
17.03.2021 в 20:40
За шубы и ОПЗЖ тоже браво скажешь?
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0
0
Черноморчик (Одесса )
17.03.2021 в 20:29
какая короткая память . уже забыл как выигрывал при помощи левых пеналей и становился чемпионом меняя регламент по ходу чемпионата .
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