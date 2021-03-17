Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фонсека: Рома действительно интересовалась Тайсоном, Яремчуком - нет
Но сейчас никто из игроков Шахтера в планы римского клуба не входит
globallookpress
Главный тренер "
– Зимой в "Рому" активно сватали Романа Яремчука – об этом писали итальянские, бельгийские и португальские СМИ. Заявляли и о вашей личной заинтересованности. Это правда? На какой стадии были переговоры?
– Вынужден вас огорчить: это неправда. Никаких переговоров с моим участием по нему не было. Но я, конечно же, прекрасно знаю, что он за футболист. Не удивлен этим новостям. Если уж так подходить к таким моментам, то можно было бы писать о любом игроке "Шахтера", который теоретически мог бы стать частью "Ромы". Знаю, что таких новостей было много, но это неправда.
– Были новости о пяти футболистах "Шахтера", которые якобы могли перейти в "Рому". После первого матча это возможно? И будете ли бороться за Тайсона, у которого летом заканчивается контракт?
– Я согласен, что в составе "Шахтера" много футболистов, которым было бы по силам успешно выступать в чемпионате Италии хоть сейчас. Готов подтвердить, что ранее у "Ромы" действительно был интерес к Тайсону. Но именно сегодня, на данный момент, у нас нет интереса ни к какому футболисту "Шахтера".
Популярное сейчас
- Умер экс-игрок Шахтера и Карпат Борис Рассихин
- Суркис: Требую дать оценку нецензурным высказыванием Лучи
- Суркис: Я решил - стадион Динамо закрываем на реконструкцию, для остальных есть стадион Банникова
- Динамо и Шахтёр отрываются, все преследователи проигрывают. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Сексуальные тренеры. Яркие фитнес-модели гоняют футболистов Боруссии до седьмого пота. ВИДЕО
- Мастер Шеф. Как Зинченко поздравлял Владу Седан с 8 марта. ВИДЕО