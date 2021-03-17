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Фонсека: Рома действительно интересовалась Тайсоном, Яремчуком - нет

Премьер-лига
(1 голосов)

Но сейчас никто из игроков Шахтера в планы римского клуба не входит

Фонсека: Рома действительно интересовалась Тайсоном, Яремчуком - нет

globallookpress

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека прокомментировал информацию об интересе итальянского клуба к хавбеку "Шахтера" Тайсону и украинскому форварду "Гента" Роману Яремчуку.

– Зимой в "Рому" активно сватали Романа Яремчука – об этом писали итальянские, бельгийские и португальские СМИ. Заявляли и о вашей личной заинтересованности. Это правда? На какой стадии были переговоры?

– Вынужден вас огорчить: это неправда. Никаких переговоров с моим участием по нему не было. Но я, конечно же, прекрасно знаю, что он за футболист. Не удивлен этим новостям. Если уж так подходить к таким моментам, то можно было бы писать о любом игроке "Шахтера", который теоретически мог бы стать частью "Ромы". Знаю, что таких новостей было много, но это неправда.

– Были новости о пяти футболистах "Шахтера", которые якобы могли перейти в "Рому". После первого матча это возможно? И будете ли бороться за Тайсона, у которого летом заканчивается контракт?

– Я согласен, что в составе "Шахтера" много футболистов, которым было бы по силам успешно выступать в чемпионате Италии хоть сейчас. Готов подтвердить, что ранее у "Ромы" действительно был интерес к Тайсону. Но именно сегодня, на данный момент, у нас нет интереса ни к какому футболисту "Шахтера".

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В статье: Тайсон Роман Яремчук Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Паулу Фонсека Гент
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Источник:
ФК Шахтер

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