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Бенито вернулся в общую группу Олимпика и готовится к Ворскле

Премьер-лига
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Нигериец залечил травму

Бенито вернулся в общую группу Олимпика и готовится к Ворскле

olimpik.com.ua

Новина українською

"Олимпик" начал подготовку к матчу 19-го тура УПЛ против полтавской "Ворсклы".

К тренировкам в общей группе донецкой команды вернулся нигерийский полузащитник Бенито.

Таким образом, за исключением Евгения Цымбалюка, все "олимпийцы" в строю и готовятся к игре.

Напомним, что 22-летний нигериец не играл в трех последних матчах из-за травмы. В 11матчах УПЛ нынешнего сезона Бенито забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

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В статье: Олимпик (Донецк) Бенито
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Источник:
ФК Олимпик

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