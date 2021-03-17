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Бенито вернулся в общую группу Олимпика и готовится к Ворскле
Нигериец залечил травму
olimpik.com.ua
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К тренировкам в общей группе донецкой команды вернулся нигерийский полузащитник Бенито.
Таким образом, за исключением Евгения Цымбалюка, все "олимпийцы" в строю и готовятся к игре.
Напомним, что 22-летний нигериец не играл в трех последних матчах из-за травмы. В 11матчах УПЛ нынешнего сезона Бенито забил 3 гола и отдал 2 ассиста.
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Источник:ФК Олимпик
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