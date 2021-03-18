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"Я не украинский Доннарумма, я – украинский Трубин". Вратарь Шахтера - о сравнении с кипером Милана

Премьер-лига
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На него это не влияет

"Я не украинский Доннарумма, я – украинский Трубин". Вратарь Шахтера - о сравнении с кипером Милана

Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько

Новина українською

Вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин рассказал, что думает по поводу того, что итальянцы называют его "украинским Доннаруммой".

"На меня это не влияет. Доннарумма - это Доннарумма, Трубин - это Трубин. Я – не украинский Доннарумма, я не кто иной, как украинский Трубин", - сказал Трубин в комментарии итальянскому изданию.

Напомним, что 19-летний Трубин является воспитанником "горняков". В текущем сезоне кипер провел за "Шахтер" 21 матч, 11 из которых отстоял на ноль. В остальных пропустил 19 мячей.

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В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
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