"Я не украинский Доннарумма, я – украинский Трубин". Вратарь Шахтера - о сравнении с кипером Милана

Вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин рассказал, что думает по поводу того, что итальянцы называют его "украинским Доннаруммой".

"На меня это не влияет. Доннарумма - это Доннарумма, Трубин - это Трубин. Я – не украинский Доннарумма, я не кто иной, как украинский Трубин", - сказал Трубин в комментарии итальянскому изданию.

Напомним, что 19-летний Трубин является воспитанником "горняков". В текущем сезоне кипер провел за "Шахтер" 21 матч, 11 из которых отстоял на ноль. В остальных пропустил 19 мячей.