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"Я не украинский Доннарумма, я – украинский Трубин". Вратарь Шахтера - о сравнении с кипером Милана
На него это не влияет
Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько
Вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин рассказал, что думает по поводу того, что итальянцы называют его "украинским Доннаруммой".
"На меня это не влияет. Доннарумма - это Доннарумма, Трубин - это Трубин. Я – не украинский Доннарумма, я не кто иной, как украинский Трубин", - сказал Трубин в комментарии итальянскому изданию.
Напомним, что 19-летний Трубин является воспитанником "горняков". В текущем сезоне кипер провел за "Шахтер" 21 матч, 11 из которых отстоял на ноль. В остальных пропустил 19 мячей.
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