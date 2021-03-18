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Соль: Будущее в Динамо? Придется подождать несколько недель, чтобы узнать, чего хочет клуб

Премьер-лига
(2 голосов)

Испанский нападающий ожидает решения киевлян о дальнейшем сотрудничестве

Соль: Будущее в Динамо? Придется подождать несколько недель, чтобы узнать, чего хочет клуб

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Испанский нападающий "Динамо" Фран Соль, который сейчас на правах аренды выступает за "Тенерифе", рассказал, что ожидает окончательного решения своего будущего в украинском клубе.

"Мне хотелось бы знать, что произойдет в ближайшее время. У меня есть маленький сын, и нам бы хотелось спланировать ближайшее будущее, чтобы понимать, чего следует ждать в следующем годы. В Динамо довольным тем, как я провожу сезон. Они смотрят мои матчи. Но сейчас у них важные поединки в чемпионате и Лиге Европы, на которых они сконцентрированы.

Придется подождать несколько недель, чтобы узнать, чего хотят киевляне. В Украине люди немного более закрытые, они не так охотно идут на разговор, как испанцы, что не позволяет чаще общаться со спортивным директором или главным тренером. Я хотел бы узнать что-то сейчас, потому что на дворе уже март, но пока я действительно пребываю в неведении, поэтому продолжаю ждать день за днем, игра за игрой.

Мне хорошо живется в Тенерифе, и команда здесь отличная. Если бы клуб смог предоставить более амбициозный во всех отношениях проект, было бы очень хорошо продолжить карьеру здесь", - сказал Соль.

Читайте также Соль: Я хотел бы остаться в Тенерифе, но решение не зависит от моего мнения
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В статье: Динамо (Киев) Тенерифе Фран Соль
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Источник:
Deporpress

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