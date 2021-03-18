Палкин задает вопросы Кличко: В Шахтере отреагировали на закрытие трибун в матче с Ромой

Генеральный директор Сергей Палкин прокомментировал запрет матчей со зрителями в Киеве.

Данное решение вызвало волну негодования болельщиков ФК "Шахтер". В связи с этим, хотел бы задать несколько вопросов руководству города:

- Почему решение о проведении матча без зрителей принято фактически за сутки до начала поединка, когда уже тысячи болельщиков находились в поездах и автобусах и двигались в направлении Киева?

- Что мешало обнародовать его за 2-3 дня до матча, или на прошлой неделе? Ведь проводя аналогии, ситуация напоминает посещение ресторана, когда вы пришли, сделали заказ, а через 15 минут вам говорят покинуть помещение, потому что ресторан закрыт из-за решения техногенной комиссии Киева;

- Почему делая свои заявления официальные лица руководствовались цифрой в 35 тысяч, хотя реальная цифра, количества болельщиков, которые присутствовали бы на матче, не превышает 14 тысяч?

- Почему под запрет попадают только футбольные матчи, в то время как крытые спортивные комплексы, кафе, рестораны и ТРЦ продолжают работать в штатном режиме? Риск заразиться на открытой территории стадиона значительно ниже, чем в вышеперечисленных заведениях.

- В чем логика запрещать проведение футбольного матча на открытом стадионе с максимальными мерами безопасности, учитывая, что тысячи болельщиков без масок переберутся смотреть игру в кафе и бары? И когда сегодня вечером рестораны переполнятся болельщиками, которые съехались из разных городов страны, то действительно наступит второй "Буковель". Такой сценарий техногенная комиссия не рассматривала?

ФК "Шахтер" и болельщики клуба по всей Украине внимательно ждут ответов ответственных лиц, которые допустили подобное решение. Однако есть твердая уверенность, что вопросы так и останутся без ответов.

Со своей стороны хочу отметить, что болельщики клуба получат полный возврат затраченных на покупку билетов средств. Продукты питания, которые были закуплены под организацию проведения матча будут переданы в детские дома и больницы", - написал Палкин в фейсбуке.