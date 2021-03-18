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Палкин задает вопросы Кличко: В Шахтере отреагировали на закрытие трибун в матче с Ромой

Премьер-лига
(4 голосов)

Генеральный директор "горняков" раскритиковал решение власти Киева

Палкин задает вопросы Кличко: В Шахтере отреагировали на закрытие трибун в матче с Ромой

XSport

Новина українською

Генеральный директор Сергей Палкин прокомментировал запрет матчей со зрителями в Киеве.

Данное решение вызвало волну негодования болельщиков ФК "Шахтер". В связи с этим, хотел бы задать несколько вопросов руководству города:

- Почему решение о проведении матча без зрителей принято фактически за сутки до начала поединка, когда уже тысячи болельщиков находились в поездах и автобусах и двигались в направлении Киева?

- Что мешало обнародовать его за 2-3 дня до матча, или на прошлой неделе? Ведь проводя аналогии, ситуация напоминает посещение ресторана, когда вы пришли, сделали заказ, а через 15 минут вам говорят покинуть помещение, потому что ресторан закрыт из-за решения техногенной комиссии Киева;

- Почему делая свои заявления официальные лица руководствовались цифрой в 35 тысяч, хотя реальная цифра, количества болельщиков, которые присутствовали бы на матче, не превышает 14 тысяч?

- Почему под запрет попадают только футбольные матчи, в то время как крытые спортивные комплексы, кафе, рестораны и ТРЦ продолжают работать в штатном режиме? Риск заразиться на открытой территории стадиона значительно ниже, чем в вышеперечисленных заведениях.

- В чем логика запрещать проведение футбольного матча на открытом стадионе с максимальными мерами безопасности, учитывая, что тысячи болельщиков без масок переберутся смотреть игру в кафе и бары? И когда сегодня вечером рестораны переполнятся болельщиками, которые съехались из разных городов страны, то действительно наступит второй "Буковель". Такой сценарий техногенная комиссия не рассматривала?

ФК "Шахтер" и болельщики клуба по всей Украине внимательно ждут ответов ответственных лиц, которые допустили подобное решение. Однако есть твердая уверенность, что вопросы так и останутся без ответов.

Со своей стороны хочу отметить, что болельщики клуба получат полный возврат затраченных на покупку билетов средств. Продукты питания, которые были закуплены под организацию проведения матча будут переданы в детские дома и больницы", - написал Палкин в фейсбуке.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Рома (Италия)
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Комментарии (13)
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таврия19752009 (симферополь)
18.03.2021 в 14:45
Кто голосует за Кличко ?
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0
-6
zko64 (шепетовка)
18.03.2021 в 14:45
Я не є вболівальником Шахтаря, а навпаки являюсь вболівальником його одвічного суперника, але це стосується внутрішнього чемпіонату. І тому рахую що тут Палкін правий. Чому набитий битком громадський транспорт не являє собою небезпеки, а стадіон який вміщує 80 тисяч людей, при заповненні його на 20 відсотків являє небезпеку. Сьогодні на олімпійському буде не Донецька команда, а сьогодні буде Українська команда. А тим хто це не розуміє я співчуваю.
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+4
-2
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Бошетунмай (Київ)
18.03.2021 в 14:48
ну про транспорт, буковель і тд - зрозуміло, нажаль так було завжди, не тільки перед кротами...
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+1
0
Русланбай (Рівне)
18.03.2021 в 15:01
на привеликий жаль Шахтар колись була українською командою. А десь починаючи з середини 2000-х ,коли даубасятам прийшо в голову що вони виняткові і мене вони кормлять. То вже стала команда - шлюхтер і вона до України немає ніякого відношення.
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0
0
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Просто Толик (Одесса)
18.03.2021 в 14:44
По-моему Кличко сделает с этой бумажкой с вопросами то же, что и гадёныш Алиев с писулькой от УАФ - "...я сомну и Вам кину..."
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+1
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
18.03.2021 в 14:43
палкин это уеы, но в данном случае он прав
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+1
-2
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Cannabis Sativa (Луцк)
18.03.2021 в 14:37
То ж есть стадионы в днр. И карантина там нет никакого. Ехала бы Палка к себе на малую родину и там права качала. А то понаезжала вата в Киев, присвоила себе часть Олимпийского. Ещё и мэру указывает, какие решения принимать
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+5
-3
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Бошетунмай (Київ)
18.03.2021 в 14:34
))))) Коли мер Києва - фанат Динамо))) Не нравиться - можна грати там де нема карантину, наприклад в РБ))
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+4
-2
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Динамо-машина (Киев)
18.03.2021 в 14:24
Ути-пути, петух шпалкин раскукарекался)))
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+8
-3
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looking07 (Bonn)
18.03.2021 в 14:58
Палкин - высказал своё мнение: а вот ты кукарекаеш - ПИТУХ ... )
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+1
0
Русланбай (Рівне)
18.03.2021 в 14:10
Да ты я вижу холоп не уймешся !!!!!!!
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+4
-5
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DOMENICO (Lviv)
18.03.2021 в 14:41
Сам чьїх будєш?
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+1
0
Русланбай (Рівне)
18.03.2021 в 14:09
Ты как холоп челобитную царю подаеш ?!!!
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+3
-5


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