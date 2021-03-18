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Динамо обратилось в УАФ с просьбой проверить высказывания Лучи

Премьер-лига
(8 голосов)

Еще один клуб УПЛ решил не оставаться в стороне

Динамо обратилось в УАФ с просьбой проверить высказывания Лучи

Фото: УАФ

Новина українською

Руководство киевского "Динамо" Киев обратилось в Комитет по этике и честной игры УАФ с целью провести проверку нарушений Кодекса этики и честной игры УАФ главы Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

Клуб предоставляет в открытом доступе полный текст заявления, с которым "Динамо" обратилось в Комитет по этике и честной игры УАФ.

Проанализировав опубликованные сведения ООО ФК "Динамо" Киев считает, что высказывания господина Лучи, содержащиеся в таком чате, наносят ущерб чести, достоинству и деловой репутации ООО ФК "Динамо" Киев, его президенту Игорю Суркису и футболистам ФК "Динамо", а также УАФ и украинскому футболу в целом. Более того, его высказывания безусловно, является проявлением неуважения к официальным представителям клубов, представителей СМИ и других лиц, задействованных в футболе.

"Просим открыть производство по делу в отношении нарушений Кодекса этики и честной игры главы комитета арбитров УАФ Лучано Лучи, согласно информации и материалов, изложенных в заявлении, и имеющихся в сети интернет", - говорится в письме пресс-службы клуба.

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В статье: Динамо (Киев) Лучано Лучи
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (5)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
18.03.2021 в 16:34
прочел два раза. Но что-то один клуб-"флагман" украинского футбола не упоминается в высказываниях Лучи. Или он им доволен, или они довольны друг другом, или где...
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+3
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alex 66 (Кременчуг)
18.03.2021 в 15:51
А тучи все же сгущаются над лупоглазым макаронником, под ср@ку и в Италию без компенсации.
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+5
0
чалагач (Киев)
18.03.2021 в 16:46
компенсации? у него миллионы только зарплата...-и если суркиса на полмиллиона штрафуют только рот открыл..то этого надо минимум на двухлетнюю зарплату оштрафовать ..ему ведь 72 ...-два года получал миллионы не законно! =иначе походу в дело пойдут старые покрышки и порошенковый кассир павелко может не успеть на ростов...
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+3
0
ysebe1970 (Бровары)
18.03.2021 в 16:48
Уже было в 1998 году дали под сраку маккаронникам которые хотели в Киеве обувь делать.. Теперь вместо дешевой итальянской обуви покупаем всякое дерьмо..
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+1
-2
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palmotron (Бровари)
18.03.2021 в 15:12
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