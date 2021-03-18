Динамо обратилось в УАФ с просьбой проверить высказывания Лучи

Руководство киевского "Динамо" Киев обратилось в Комитет по этике и честной игры УАФ с целью провести проверку нарушений Кодекса этики и честной игры УАФ главы Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

Клуб предоставляет в открытом доступе полный текст заявления, с которым "Динамо" обратилось в Комитет по этике и честной игры УАФ.

Проанализировав опубликованные сведения ООО ФК "Динамо" Киев считает, что высказывания господина Лучи, содержащиеся в таком чате, наносят ущерб чести, достоинству и деловой репутации ООО ФК "Динамо" Киев, его президенту Игорю Суркису и футболистам ФК "Динамо", а также УАФ и украинскому футболу в целом. Более того, его высказывания безусловно, является проявлением неуважения к официальным представителям клубов, представителей СМИ и других лиц, задействованных в футболе.

"Просим открыть производство по делу в отношении нарушений Кодекса этики и честной игры главы комитета арбитров УАФ Лучано Лучи, согласно информации и материалов, изложенных в заявлении, и имеющихся в сети интернет", - говорится в письме пресс-службы клуба.