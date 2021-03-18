Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Приватный чат? Лучи пишет оскорбления в группу, где более 25 рефери УПЛ, от имени ФФУ
Факты говорят, что это не личная переписка
Фото - УАФ
Недавно ФК "Олимпик" на своем официальном сайте выставил скриншоты распечатки телеграм-чата Куратора украинского арбитража Лучано Лучи, где тот, не выбирая слов, оскорбляет различных участников украинского футбольного сообщества.
Скриншот с официального сайта ФК "Олимпик"
"Олимпик" подал информацию под грифом "Телеграм Лучано Лучи", требуя от КДК УАФ реакции в виде наказания для итальянского руководителя украинских рефери. Реакцией УАФ было следующее заявление:
"УАФ сообщает, что Комитетом по этике и честной игре УАФ 19 октября 2020 уже было рассмотрено такое обращение от экс-арбитра Ивана Бондаря о возможных нарушениях Лучано Лучи в том же чате.
Тогда было принято решение оставить обращение без рассмотрения в связи с отсутствием нарушений в деле, поскольку речь шла о возможной переписке в приватном чате".
UA-Футбол считает своим долгом уточнить информацию: подобные сообщения господин Лучи печатает в чате, который насчитывает более 25 человек и называется брендом организации, осуществляющей проведение соревнований высшего уровня чемпионата Украины по футболу, Кубка Украины, а также Суперкубка и первенства среди молодежных команд. Проще говоря, УПЛ.
Группа называется REFEREES Premiere League, по состоянию на начало июня 2020-го года она насчитывала 27 участников, а сообщения Лучано Лучи маркируются аббревиатурой ФФУ.
ФФУ – аббревиатура прежнего названия УАФ (Украинской ассоциации футбола) – "Федерация футбола Украины".
Популярное сейчас
- Палкин задает вопросы Кличко: В Шахтере отреагировали на закрытие трибун в матче с Ромой
- Тибо Куртуа снова оказался в центре слухов об ухаживании за инстаграм-моделями. ФОТО
- Киев без болельщиков, COVID-19 в Шахтере, четвертьфиналисты ЛЧ. Главные новости за 17 марта
- Киевский Зидан, гол года или как Сидорчук положил на лопатки Зарю. ВИДЕО
- На фоне замечаний от жены: Александр Зинченко потроллил своих собак футбольным мячом
- Мастер Шеф. Как Зинченко поздравлял Владу Седан с 8 марта. ВИДЕО