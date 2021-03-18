Приватный чат? Лучи пишет оскорбления в группу, где более 25 рефери УПЛ, от имени ФФУ

Недавно ФК "Олимпик" на своем официальном сайте выставил скриншоты распечатки телеграм-чата Куратора украинского арбитража Лучано Лучи, где тот, не выбирая слов, оскорбляет различных участников украинского футбольного сообщества.

Скриншот с официального сайта ФК "Олимпик"

"Олимпик" подал информацию под грифом "Телеграм Лучано Лучи", требуя от КДК УАФ реакции в виде наказания для итальянского руководителя украинских рефери. Реакцией УАФ было следующее заявление:

"УАФ сообщает, что Комитетом по этике и честной игре УАФ 19 октября 2020 уже было рассмотрено такое обращение от экс-арбитра Ивана Бондаря о возможных нарушениях Лучано Лучи в том же чате. Тогда было принято решение оставить обращение без рассмотрения в связи с отсутствием нарушений в деле, поскольку речь шла о возможной переписке в приватном чате".

UA-Футбол считает своим долгом уточнить информацию: подобные сообщения господин Лучи печатает в чате, который насчитывает более 25 человек и называется брендом организации, осуществляющей проведение соревнований высшего уровня чемпионата Украины по футболу, Кубка Украины, а также Суперкубка и первенства среди молодежных команд. Проще говоря, УПЛ.

Группа называется REFEREES Premiere League, по состоянию на начало июня 2020-го года она насчитывала 27 участников, а сообщения Лучано Лучи маркируются аббревиатурой ФФУ.

ФФУ – аббревиатура прежнего названия УАФ (Украинской ассоциации футбола) – "Федерация футбола Украины".