Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цыганикс вызван на мартовские матчи сборной Латвии
Андрейс становится стабильным игроком сборной
Henk Jan Dijks
Полузащитник "
Андрейс присоединится к команде после игры с "Колосом" и пробудет в расположении команды до 31 марта.
Латвийцы запланировали проведение трёх игр. 24 марта Латвия сыграет с Черногорией, 27 числа на выезде с Голландией, а 30 марта ещё раз на выезде с Турцией.
Также отметим, что за свою сборную Цыганикс провел на данный момент 16 матчей, результативными действиями не отмечался.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Заря
Популярное сейчас
- Дебют Евтушенко с Кристаллом, вспышка коронавируса в Авангарде - анонс 17-го тура Первой лиги
- Тибо Куртуа снова оказался в центре слухов об ухаживании за инстаграм-моделями. ФОТО
- Нива и Кремень - последние приготовления к возобновлению сезона. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Киевский Зидан, гол года или как Сидорчук положил на лопатки Зарю. ВИДЕО
- Жена Фрэнка Лэмпарда родила легенде первого сына. ФОТО
- Мастер Шеф. Как Зинченко поздравлял Владу Седан с 8 марта. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...