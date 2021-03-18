Цыганикс вызван на мартовские матчи сборной Латвии

Полузащитник " Зари " Андрейс Цыганикс получил вызов в национальную сборную Латвии.

Андрейс присоединится к команде после игры с "Колосом" и пробудет в расположении команды до 31 марта.

Латвийцы запланировали проведение трёх игр. 24 марта Латвия сыграет с Черногорией, 27 числа на выезде с Голландией, а 30 марта ещё раз на выезде с Турцией.

Также отметим, что за свою сборную Цыганикс провел на данный момент 16 матчей, результативными действиями не отмечался.