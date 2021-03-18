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Клейтон Хавьер: Металлисту удобно было играть с Динамо, а вот с Шахтером складывалось сложнее
Бразилец вспомнил времена в Металлисте
Бывший полузащитник "Металлиста" Клейтон Хавьер в интервью еженедельнику "Футбол" вспомнил о своих выступлениях в
— Чемпионат Украины по силе и интриге не уступал бразильскому?
— Уступал. В бразильской лиге принимают участие 20 команд, и практически все они имеют шансы стать чемпионом. В Украине борьбу за золото вели четыре команды. Остальной пелотон — далеко позади. В Бразилии мало проходных матчей в отличие от Украины. Никогда не знаешь, чем завершится следующая игра, легкой жизни никто не обещает.
— Почему "Металлисту" лучше всего удавалось игры с киевским "Динамо"?
— Это связано со стилем игры "Металлиста". Нам действительно удобно было играть с киевским "Динамо", и часто матчи проходили по нашему сценарию. А вот с "Шахтером" всегда складывалось сложнее. Они играли в похожем ключе, но этот стиль отлаживался не один год, будучи подкреплен мастерством многих сильных бразильских футболистов.
— "Шахтер" заслуженно побеждал во всех чемпионатах?
— Абсолютно. Когда команда побеждает из года в год, о факторе случайности речи быть не может.
— Самым жарким противостоянием были игры с "Днепром", не так ли?
— Да. Здесь и непримиримое отношение болельщиков, к тому же "Металлист" с "Днепром" вели очную борьбу за третье место. Я помню, как однажды в Днепропетровске погас свет во время игры и матч доигрывали через два месяца. Такое жаркое противостояние, что даже электричество не выдерживало (улыбается).
— Гол ударом скорпиона в ворота Яна Лаштувки самый красивый в вашей карьере?
— Самый красивый, но не самый важный. "Сампдории" я забил в более нужный момент.
— Самый сильный футболист, которого встречали в чемпионате Украины?
— Таких исполнителей, как среди атакующего звена, так и игроков линии обороны, была масса. Если выделить одного, то это Виллиан.
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