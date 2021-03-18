  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Рафаилов о Лучи: Пригласили выживающего из ума старика, притом некультурного и невоспитанного
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рафаилов о Лучи: Пригласили выживающего из ума старика, притом некультурного и невоспитанного

Премьер-лига
(2 голосов)

Бывший функционер не остался в стороне после недавних судейских скандалов

Рафаилов о Лучи: Пригласили выживающего из ума старика, притом некультурного и невоспитанного

Новина українською

Бывший гендиректор "Зари" Сергей Рафаилов поделился мнением о судейских скандалах в украинском футболе.

"Чудны футбольные дела в Украине. Но сначала о прошедшей футбольной неделе. Судя по всему, еврокубки для Украины закончились в этом цикле. Прошедший тур чемпионата мог внести серьезную интригу в распределение мест в верхней части, но не сложилось.

"Заря" не победила Динамо, "Десна" проиграла "Шахтеру". А хотелось, чтобы было наоборот.

Теперь о скандалах. Я всегда был против привлечения к руководству украинским футболом иностранцев, хотя, наверное, можно было бы, но начинать нужно с президента федерации. А так кого пригласили? Выживающего из ума старика, притом некультурного и невоспитанного.

Все пишут про него, но разве он главный? Он и пукнуть не посмеет без разрешения руководителей федерации. Я понимаю Гельзина, но решающей поддержки он не получит.

В распоряжении федерации находится очень важный инструмент, чтобы сделать клубы более покладистыми, и они им воспользуются сполна. Это аттестация.

О судействе. Работают ли клубы с судьями? Да! Пальцев одной руки будет много, чтобы посчитать те клубы, которые не работали и не работают с судьями. Я работал в "Заре" при президентах федерации футбола Украины Суркисе, Конькове и нынешнем.

При Суркисе судейскими назначениями занимался Татулян и это был высший беспредел. Знал об этом Григорий Михайлович? Думаю, знал, знаю точно, что сам он не принимал в этом участие. А вот почему не боролся – вопрос.

С приходом Коллины многое изменилось. Арбитры боялись идти на сговор, но качество арбитража ухудшилось. Коллина ушел – и татулянщина вернулась, а вот качество нет. Ну, конечно, и суммы уменьшились.

Считаю полным бредом упразднение турнира U-21. Лучше бы разобрались с ответственными за возможное техпоражение от Швейцарии.

А запрет играть на стадионе "Динамо". Просто нет слов. В Петрово можно? На месте Игоря Михайловича я бы ни кого не пустил больше на стадион, но решать ему", – написал Рафаилов в Фейсбуке.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Сергей Рафаилов Лучано Лучи
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Facebook

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
18.03.2021 в 22:13
Такие же некультурные и не воспитанные приглашали.
Ответить
0
0
tarakan (Одесса)
18.03.2021 в 21:58
Господа журналисты-репостеры! А ссылочку на реальный источник сложно поставить? Так как Фейсбук большой, а конкретнее на каком ресурсе вышло сие творение?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...