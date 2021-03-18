Рафаилов о Лучи: Пригласили выживающего из ума старика, притом некультурного и невоспитанного

Бывший гендиректор " Зари " Сергей Рафаилов поделился мнением о судейских скандалах в украинском футболе.

"Чудны футбольные дела в Украине. Но сначала о прошедшей футбольной неделе. Судя по всему, еврокубки для Украины закончились в этом цикле. Прошедший тур чемпионата мог внести серьезную интригу в распределение мест в верхней части, но не сложилось.

"Заря" не победила Динамо, "Десна" проиграла "Шахтеру". А хотелось, чтобы было наоборот.

Теперь о скандалах. Я всегда был против привлечения к руководству украинским футболом иностранцев, хотя, наверное, можно было бы, но начинать нужно с президента федерации. А так кого пригласили? Выживающего из ума старика, притом некультурного и невоспитанного.

Все пишут про него, но разве он главный? Он и пукнуть не посмеет без разрешения руководителей федерации. Я понимаю Гельзина, но решающей поддержки он не получит.

В распоряжении федерации находится очень важный инструмент, чтобы сделать клубы более покладистыми, и они им воспользуются сполна. Это аттестация.

О судействе. Работают ли клубы с судьями? Да! Пальцев одной руки будет много, чтобы посчитать те клубы, которые не работали и не работают с судьями. Я работал в "Заре" при президентах федерации футбола Украины Суркисе, Конькове и нынешнем.

При Суркисе судейскими назначениями занимался Татулян и это был высший беспредел. Знал об этом Григорий Михайлович? Думаю, знал, знаю точно, что сам он не принимал в этом участие. А вот почему не боролся – вопрос.

С приходом Коллины многое изменилось. Арбитры боялись идти на сговор, но качество арбитража ухудшилось. Коллина ушел – и татулянщина вернулась, а вот качество нет. Ну, конечно, и суммы уменьшились.

Считаю полным бредом упразднение турнира U-21. Лучше бы разобрались с ответственными за возможное техпоражение от Швейцарии.

А запрет играть на стадионе "Динамо". Просто нет слов. В Петрово можно? На месте Игоря Михайловича я бы ни кого не пустил больше на стадион, но решать ему", – написал Рафаилов в Фейсбуке.