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Хавбек Руха Мысык: Хотим продемонстрировать хороший уровень игры и отобрать очки у Динамо
Не ЛЕ единой живет украинский футбол
fcrukh.com
Хавбек "
"Нам хватает времени на подготовку, ведь матч против "Львова" перенесли. Готовимся к поединку с "Динамо" в хорошем настроении. Стремимся отобрать очки у действующего лидера чемпионата. Также, конечно, хотелось бы продемонстрировать хороший уровень игры.
У киевлян очень хорошая атака. Мы должны очень внимательно и надежно сыграть в обороне и найти свой шанс у ворот соперника и реализовать его.
Да, против "Десны" мы провели не самую лучшую игру. Психологически трудно было отойти от такого удара. Было мало эмоций. К "Динамо" подготовимся лучше", – сказал Мысык.
Напомним, что матч "Динамо" – "Рух" состоится в воскресенье 21 марта и начнется в 17:00.
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