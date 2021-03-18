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Хавбек Руха Мысык: Хотим продемонстрировать хороший уровень игры и отобрать очки у Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Не ЛЕ единой живет украинский футбол

Хавбек Руха Мысык: Хотим продемонстрировать хороший уровень игры и отобрать очки у Динамо

fcrukh.com

Новина українською

Хавбек "Руха" Марьян Мысык поделился ожиданиями от матча 19-го тура УПЛ против "Динамо".

"Нам хватает времени на подготовку, ведь матч против "Львова" перенесли. Готовимся к поединку с "Динамо" в хорошем настроении. Стремимся отобрать очки у действующего лидера чемпионата. Также, конечно, хотелось бы продемонстрировать хороший уровень игры.

У киевлян очень хорошая атака. Мы должны очень внимательно и надежно сыграть в обороне и найти свой шанс у ворот соперника и реализовать его.

Да, против "Десны" мы провели не самую лучшую игру. Психологически трудно было отойти от такого удара. Было мало эмоций. К "Динамо" подготовимся лучше", – сказал Мысык.

Напомним, что матч "Динамо" – "Рух" состоится в воскресенье 21 марта и начнется в 17:00.

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В статье: Динамо (Киев) Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
18.03.2021 в 22:33
Как козлы могут волков загрызть ??? Разве что зацеловать...
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