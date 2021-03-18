Хавбек Руха Мысык: Хотим продемонстрировать хороший уровень игры и отобрать очки у Динамо

Хавбек " Руха " Марьян Мысык поделился ожиданиями от матча 19-го тура УПЛ против "Динамо".

"Нам хватает времени на подготовку, ведь матч против "Львова" перенесли. Готовимся к поединку с "Динамо" в хорошем настроении. Стремимся отобрать очки у действующего лидера чемпионата. Также, конечно, хотелось бы продемонстрировать хороший уровень игры.

У киевлян очень хорошая атака. Мы должны очень внимательно и надежно сыграть в обороне и найти свой шанс у ворот соперника и реализовать его.

Да, против "Десны" мы провели не самую лучшую игру. Психологически трудно было отойти от такого удара. Было мало эмоций. К "Динамо" подготовимся лучше", – сказал Мысык.