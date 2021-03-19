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Грицай: Противостоять Динамо будем благодаря организации игры

Премьер-лига
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Ассистент главного тренера "Руха" - о предстоящем матче с киевлянами

Грицай: Противостоять Динамо будем благодаря организации игры

Фото: ФК Рух

Новина українською

Ассистент главного тренера "Руха" Александр Грицай рассказал о подготовке команды к матчу 19-го тура УПЛ с киевским "Динамо".

"Прекрасно понимаем, что следующий матч мы сыграем против лидера чемпионата." Динамо "наравне с" Шахтером "- это флагманы нашего футбола. Ждем очень интересной игры. У киевлян очень опытная команда и речь не о возрасте футболистов, а именно об их международном опыте. Ежегодно они принимают участие в еврокубках. Почти каждый футболист "Динамо" - это игрок своей национальной сборной. это очень важно.

Противостоять "Динамо" нужно прежде всего благодаря организации игры, как в обороне, так и в атаке. Будем пробовать проводить быстрые контрвыпады. Очень важно будет качественно действовать в переходных фазах. К слову, наш соперник это очень хорошо делает. И конечно, должны, как говорится, искать счастья у ворот "Динамо".

Интересно также будет противостоять Мирчи Луческу. Это очень опытный и титулованный тренер. С нетерпением ждем этот матч ", - сказал Грицай.

Напомним, что что матч "Динамо" - "Рух" состоится 21 марта и начнется в 17:00.

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В статье: Александр Грицай Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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