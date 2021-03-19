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Маркевич: УПЛ сейчас выровнялась, за счет бойцовских качеств аутсайдер может брать очки
Наставник "азовцев" дал комментарий накануне игры против "Миная"
Фото - ФК Мариуполь
Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич накануне игры против "Миная" дал комментарий спортивным СМИ.
- Наконец игра на домашнем поле. Или ждали этого?
- Думаю на этот вопрос ответ не требуется. Конечно ждали. Эксперимент, который мы вынужденно провели, играя постоянно на выезде оказался для нас сложным. Однако мы получили бесценный опыт, который закалил и объединил нас. Эта ситуация привела к тому, что мы провели невыразительный матч против "Колоса". Но за исключением этого матча все игры мы выглядели хорошо, а в чем-то и превосходили соперников. Но фактор чужого поля он все же весомый.
- Все последующие игры до конца сезона будете проводить дома?
- Очень надеемся на это.
- Вы уже смотрели новое поле?
- Да конечно. Сейчас оно выглядит довольно неплохо, надеемся в субботу будет в еще лучшем состоянии. Трава еще достаточно молодая, но играть можно.
- Насколько "Минай" сейчас ударный соперник для вас?
- Украинский чемпионат сейчас выровнялся. Кто-то возможно ниже в турнирной таблице, но за счет бойцовских качеств может взять очки. По моему мнению, это положительное явление для нашего футбола. Мы будем стараться достойно представлять город Мариуполь.
- В этом матче у вас будет поддержка болельщиков.
- Да, мы очень ждем их поддержку!
- Есть ли кадровые проблемы?
- Есть к сожалению. Сикан травмирован и выбыл на долгий период. Даниил находился в хорошей форме, всегда проявлял бойцовские качества и своими действиями влиял положительно на команду. Это для нас достаточно весомая потеря. Но это футбол. Такое случается.
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