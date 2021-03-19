Маркевич: УПЛ сейчас выровнялась, за счет бойцовских качеств аутсайдер может брать очки

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич накануне игры против "Миная" дал комментарий спортивным СМИ.

- Наконец игра на домашнем поле. Или ждали этого?

- Думаю на этот вопрос ответ не требуется. Конечно ждали. Эксперимент, который мы вынужденно провели, играя постоянно на выезде оказался для нас сложным. Однако мы получили бесценный опыт, который закалил и объединил нас. Эта ситуация привела к тому, что мы провели невыразительный матч против "Колоса". Но за исключением этого матча все игры мы выглядели хорошо, а в чем-то и превосходили соперников. Но фактор чужого поля он все же весомый.

- Все последующие игры до конца сезона будете проводить дома?

- Очень надеемся на это.

- Вы уже смотрели новое поле?

- Да конечно. Сейчас оно выглядит довольно неплохо, надеемся в субботу будет в еще лучшем состоянии. Трава еще достаточно молодая, но играть можно.

- Насколько "Минай" сейчас ударный соперник для вас?

- Украинский чемпионат сейчас выровнялся. Кто-то возможно ниже в турнирной таблице, но за счет бойцовских качеств может взять очки. По моему мнению, это положительное явление для нашего футбола. Мы будем стараться достойно представлять город Мариуполь.

- В этом матче у вас будет поддержка болельщиков.

- Да, мы очень ждем их поддержку!

- Есть ли кадровые проблемы?

- Есть к сожалению. Сикан травмирован и выбыл на долгий период. Даниил находился в хорошей форме, всегда проявлял бойцовские качества и своими действиями влиял положительно на команду. Это для нас достаточно весомая потеря. Но это футбол. Такое случается.