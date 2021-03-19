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Десна – СК Днепр-1. АУДИО онлайн трансляция матча 19-го тура УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

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Десна – СК Днепр-1. АУДИО онлайн трансляция матча 19-го тура УПЛ

scdnipro1.com.ua

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Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 19-го тура чемпионата Украины между черниговской "Десной" и СК "Днепр-1".

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Встреча четвертой и восьмой команд чемпионата. Подопечные Йовичевича набрали неплохой ход во внутреннем первенстве. Смогут ли они продолжить серию без поражений? Какие планы на это у "Десны"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 20 марта – в 16:55 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец

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В статье: Десна (Чернигов) СК Днепр-1 Трансляция Аудио онлайн стрим
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