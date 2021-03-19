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Матч Ворскла - Олимпик пройдет без зрителей
Из-за увеличения количества заболевших коронавирусной инфекцией
ФК Ворскла
Полтавская "Ворскла" сообщила, что из-за увеличения количества заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 матч 19-го тура УПЛ против донецкого "Олимпика" пройдет без зрителей. Игра состоится в Полтаве в субботу, 20 марта, в 19:30.
"Уважаемые болельщики!
ФК "Ворскла" - социально ответственный клуб. К сожалению, учитывая существенное увеличение количества подтвержденных случаев острой коронавирусной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, несмотря на все меры предосторожности, предпринимаемые правительством и органами местного самоуправления для нераспространения данной опасной болезни, футбольный клуб "Ворскла" не может оставаться в стороне.
С целью уменьшения распространения инфекции среди болельщиков и жителей Полтавщины, игроков и персонала клуба, руководством ФК "Ворскла" принято решение о проведении поединка между командами "Ворскла" (Полтава) - "Олимпик" (Донецк), который состоится 20 марта 2021 года в 19:30, без зрителей.
Просим с пониманием отнестись к неудобствам и соблюдать правила личной безопасности и гигиены. Надеемся, что совместные усилия помогут нам встретиться на трибунах уже в следующей игре с донецким "Шахтером".
Информацию о возврате приобретенных билетов мы обнародуем дополнительно.
Болеем вместе дома!", - говорится в сообщение на официальном сайте полтавского клуба.
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