Матч Ворскла - Олимпик пройдет без зрителей

Полтавская "Ворскла" сообщила, что из-за увеличения количества заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 матч 19-го тура УПЛ против донецкого "Олимпика" пройдет без зрителей. Игра состоится в Полтаве в субботу, 20 марта, в 19:30.

"Уважаемые болельщики!

ФК "Ворскла" - социально ответственный клуб. К сожалению, учитывая существенное увеличение количества подтвержденных случаев острой коронавирусной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, несмотря на все меры предосторожности, предпринимаемые правительством и органами местного самоуправления для нераспространения данной опасной болезни, футбольный клуб "Ворскла" не может оставаться в стороне.

С целью уменьшения распространения инфекции среди болельщиков и жителей Полтавщины, игроков и персонала клуба, руководством ФК "Ворскла" принято решение о проведении поединка между командами "Ворскла" (Полтава) - "Олимпик" (Донецк), который состоится 20 марта 2021 года в 19:30, без зрителей.

Просим с пониманием отнестись к неудобствам и соблюдать правила личной безопасности и гигиены. Надеемся, что совместные усилия помогут нам встретиться на трибунах уже в следующей игре с донецким "Шахтером".

Информацию о возврате приобретенных билетов мы обнародуем дополнительно.

Болеем вместе дома!", - говорится в сообщение на официальном сайте полтавского клуба.