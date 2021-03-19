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Клуб Премьер-лиги отдал в аренду двух игроков

Премьер-лига
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Мораренко поиграет во Второй лиге, Коваль - в Первой

Клуб Премьер-лиги отдал в аренду двух игроков

Фото: ФК Колос

Новина українською

ФК "Колос " сообщил о том, что молодые игроки команды Станислав Мораренко и Станислав Коваль отданы в аренду.

19-летний полузащитник Мораренко поиграет в "Подолье" (лидер Второй лиги "А"), а 18-летний форвард Коваль - в "Полесье" (представитель Первой лиги).

Оба игрока очень плодотворно поработали в зимнее межсезонье учебно-тренировочном сборе с командой Руслана Костишина в Турции, поэтому клуб на них очень рассчитывает. И чтобы ребята набрались опыта во взрослом футболе, было решено отдать их в аренду до конца нынешнего сезона.

Напомним, что сейчас в турнирной таблице УПЛ "Колос" находится на 7-м месте, в активе клуба 26 очков. Следующий свой матч команда Руслана Костышина сыграет с "Зарей", в воскресенье, 21 марта. Начало поединка в 19:30.

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В статье: Колос (Ковалевка) Станислав Мораренко Станислав Коваль
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Источник:
Колос Ковалевка

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