Бразильский клуб хочет арендовать игрока Шахтера

Полузащитник "Шахтера" Маркиньос Сиприано может перейти в бразильский "Интернасьонал". Об этом сообщает Revista Colorada.

Как информирует источник, "Интернасьонал" хочет арендовать игрока с опцией выкупа за 2 миллиона евро. Отмечается, что бразильский клуб налаживает контакты с донецким клубом при помощи Тайсона.

Сиприано перешел в "Шахтер" летом 2018 года из "Сан-Паулу" за 1 миллион евро. Контракт с 22-летним бразильцем с "горняками" рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне УПЛ во всех турнирах Сиприано провел 5 матчей, в которых отличился 1 голевой передачей. Портал Transfermarket оценивает футболиста в 1,5 миллиона евро.