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Бразильский клуб хочет арендовать игрока Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

С опцией выкупа за 2 миллиона евро

Бразильский клуб хочет арендовать игрока Шахтера

shakhtar.com

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Маркиньос Сиприано может перейти в бразильский "Интернасьонал". Об этом сообщает Revista Colorada.

Как информирует источник, "Интернасьонал" хочет арендовать игрока с опцией выкупа за 2 миллиона евро. Отмечается, что бразильский клуб налаживает контакты с донецким клубом при помощи Тайсона.

Сиприано перешел в "Шахтер" летом 2018 года из "Сан-Паулу" за 1 миллион евро. Контракт с 22-летним бразильцем с "горняками" рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне УПЛ во всех турнирах Сиприано провел 5 матчей, в которых отличился 1 голевой передачей. Портал Transfermarket оценивает футболиста в 1,5 миллиона евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Бразилия) Маркиньос Сиприано
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Источник:
Revista Colorada

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.03.2021 в 14:29
Забирайте їх всіх, там нормальних не залишилось.
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+2
-1
Shilov 2020 (Кировоград )
19.03.2021 в 14:49
100%
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