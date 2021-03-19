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Бразильский клуб хочет арендовать игрока Шахтера
С опцией выкупа за 2 миллиона евро
shakhtar.com
Полузащитник "Шахтера" Маркиньос Сиприано может перейти в бразильский "Интернасьонал". Об этом сообщает Revista Colorada.
Как информирует источник, "Интернасьонал" хочет арендовать игрока с опцией выкупа за 2 миллиона евро. Отмечается, что бразильский клуб налаживает контакты с донецким клубом при помощи Тайсона.
Сиприано перешел в "Шахтер" летом 2018 года из "Сан-Паулу" за 1 миллион евро. Контракт с 22-летним бразильцем с "горняками" рассчитан до лета 2023 года.
В текущем сезоне УПЛ во всех турнирах Сиприано провел 5 матчей, в которых отличился 1 голевой передачей. Портал Transfermarket оценивает футболиста в 1,5 миллиона евро.
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