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Кобин может быть уволен после матча с Мариуполем

Премьер-лига
(2 голосов)

Нужна только победа

Кобин может быть уволен после матча с Мариуполем

Новина українською

Главный тренер "Миная" Василий Кобин может быть уволен в ближайшие выходные. Это случится, если закарпатскому клубу в рамках 19-го тура УПЛ не удастся обыграть "Мариуполь" на выезде, пишет Sport.ua.

Напомним, что после 18-ти туров "Минай" занимает предпоследнюю строчку турнирной таблицы чемпионата Украины и является одним из главных претендентов на понижение в классе. У "Львова" на одно очко меньше, в Первую лигу по итогам сезона отправится один клуб.

После зимней паузы команда Кобина набрала 3 очка в пяти матчах обыграв "Олимпик".

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В статье: Василий Кобин ФК Минай
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Комментарии (2)
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Dortmund 09 (Киев)
19.03.2021 в 15:48
Алиев примет команду наверное. И Женя Селезнев подтянется в состав.
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0
0
LAZ E183 (Рига)
19.03.2021 в 15:50
З Мілевським їм нудно не буде.
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