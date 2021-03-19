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Кобин может быть уволен после матча с Мариуполем
Нужна только победа
Главный тренер "Миная" Василий Кобин может быть уволен в ближайшие выходные. Это случится, если закарпатскому клубу в рамках 19-го тура УПЛ не удастся обыграть "Мариуполь" на выезде, пишет Sport.ua.
Напомним, что после 18-ти туров "Минай" занимает предпоследнюю строчку турнирной таблицы чемпионата Украины и является одним из главных претендентов на понижение в классе. У "Львова" на одно очко меньше, в Первую лигу по итогам сезона отправится один клуб.
После зимней паузы команда Кобина набрала 3 очка в пяти матчах обыграв "Олимпик".
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