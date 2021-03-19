Кобин может быть уволен после матча с Мариуполем

Главный тренер "Миная" Василий Кобин может быть уволен в ближайшие выходные. Это случится, если закарпатскому клубу в рамках 19-го тура УПЛ не удастся обыграть "Мариуполь" на выезде, пишет Sport.ua.

Напомним, что после 18-ти туров "Минай" занимает предпоследнюю строчку турнирной таблицы чемпионата Украины и является одним из главных претендентов на понижение в классе. У "Львова" на одно очко меньше, в Первую лигу по итогам сезона отправится один клуб.

После зимней паузы команда Кобина набрала 3 очка в пяти матчах обыграв "Олимпик".