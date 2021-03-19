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Аллахьяром интересуется клуб Серии А. Цена варьируется от 5 до 7 млн евро

Премьер-лига
(1 голосов)

Судя по всему, Заря выкупит контракт иранца

Аллахьяром интересуется клуб Серии А. Цена варьируется от 5 до 7 млн евро

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал об интересе на трансферном рынке к форварду "Зари" Сайядманешу, чей контракт принадлежит "Фенербахче".

"С Аллахьяром история очень интересная и даже комичная. "Фенербахче" купил игрока и не успел рассмотреть его в игре. Грянул "ковид", грянул локдаун и матчи в Турции были остановлены. Купили вроде как потенциально неплохого футболиста, но что он из себя представляет - понятия не имели. Здесь появляется вариант с арендой в "Зарю". Ее очень правильно оформили, аренда на полтора года с правом выкупа за 2,5 миллиона. Никто на него в тот момент в "Фенербахче" серьезно не рассчитывал.

Ситуация сказочна еще и тем, что "Заря" не полностью платит Аллахьяру зарплату. 10 тысяч платит "Заря" и 20 тысяч - "Фенербахче". Сейчас к Сайядманешу есть прямой интерес от клуба из Серии А. Цена варьируется от 5 до 7 миллионов. Зная об интересе, турки начали просить "Зарю" вернуть игрока. Но "Заря" тоже знает про этот интерес, возвращать не собирается и намерена выплатит "Фенербахче" те самые 2,5 миллиона. Продать его сейчас можно в два или три раза дороже.

Парень действительно хорош, на втором этаже хорошо играет, ведет верховую борьбу, имеет отличную дистанционную скорость, голы забивает и ассистирует. У него хороший потенциал для роста, поэтому продан будет он дорого. Единственный вопрос, что турки накрутили эту историю, что Аллахьяр может быть продан в "Шахтер" за 8 миллионов. Эта история не подтверждается, "Шахтер" не планирует такой трансфер", - сказал Денисов.

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В статье: Заря (Луганск) Фенербахче (Стамбул) Аллахяр
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
19.03.2021 в 18:19
Турецкий клубный менеджмент бесподобен)
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DOMENICO (Lviv)
19.03.2021 в 18:10
Викупити в турків за 2. І продати їм назад у Фенербахче за 9))
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Viktor Ivanjvich
19.03.2021 в 17:42
аллахяр вместо марлоса-даже очень неплохо
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
19.03.2021 в 17:28
Зрозуміло. Шахтар таки мріє купити Аллахьяра, але намагається збити ціну такими відволікаючими маневрами денисових, щоб збити ціну бодай трохи.
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