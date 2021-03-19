Аллахьяром интересуется клуб Серии А. Цена варьируется от 5 до 7 млн евро

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал об интересе на трансферном рынке к форварду " Зари " Сайядманешу, чей контракт принадлежит "Фенербахче".

"С Аллахьяром история очень интересная и даже комичная. "Фенербахче" купил игрока и не успел рассмотреть его в игре. Грянул "ковид", грянул локдаун и матчи в Турции были остановлены. Купили вроде как потенциально неплохого футболиста, но что он из себя представляет - понятия не имели. Здесь появляется вариант с арендой в "Зарю". Ее очень правильно оформили, аренда на полтора года с правом выкупа за 2,5 миллиона. Никто на него в тот момент в "Фенербахче" серьезно не рассчитывал.

Ситуация сказочна еще и тем, что "Заря" не полностью платит Аллахьяру зарплату. 10 тысяч платит "Заря" и 20 тысяч - "Фенербахче". Сейчас к Сайядманешу есть прямой интерес от клуба из Серии А. Цена варьируется от 5 до 7 миллионов. Зная об интересе, турки начали просить "Зарю" вернуть игрока. Но "Заря" тоже знает про этот интерес, возвращать не собирается и намерена выплатит "Фенербахче" те самые 2,5 миллиона. Продать его сейчас можно в два или три раза дороже.

Парень действительно хорош, на втором этаже хорошо играет, ведет верховую борьбу, имеет отличную дистанционную скорость, голы забивает и ассистирует. У него хороший потенциал для роста, поэтому продан будет он дорого. Единственный вопрос, что турки накрутили эту историю, что Аллахьяр может быть продан в "Шахтер" за 8 миллионов. Эта история не подтверждается, "Шахтер" не планирует такой трансфер", - сказал Денисов.